Şehrin göbeğinde iki cansız beden bulunmuştu... Korkunç gerçek bir televizyon programı sayesinde ortaya çıktı

Roma'nın en büyük parkı Villa Doria Pamphili, şehrin kalabalığından ve kaosundan kaçmak, yürüyüş ya da piknik yapmak ve biraz olsun doğayla yakınlaşmak isteyenlerin bir numaralı tercihi. Ancak parkın bu huzurlu imajı, geçtiğimiz ay yaşanan bir olay nedeniyle yerle bir oldu.

Parkı çevreleyen çalıların arasında önce küçük bir çocuğun ardından da bir kadının cansız bedenleri bulundu.

Polisler şaşkına dönmüştü. Ölenlerin üstlerinde ya da yakınlarında kimliklerini belirlemeye yardımcı olacak bir belge bulunmuyordu. Üstelik kadının bedeni fazlasıyla çürümüş halde olduğundan, teşhis edilmesi neredeyse imkânsız gibiydi.

Korkunç olay kısa sürede ülke gündeminin ilk sırasına yerleşti. Roma gazetesi La Repubblica'nın manşetinde "Parkta dehşet, kadın ve çocuk öldü" denirken, Milano gazetesi Il Corriere della Sera ise "Roma'da parkta gizemli olay" başlığını kullanıyordu.

Ülkede herkes bu olaya kilitlenmişti. Kolluk güçleri ciddi bir baskı hissediyordu. İpuçları oldukça sınırlıydı ve basın işin peşini bırakacak gibi değildi.

POLİS SÖZCÜSÜ HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Hal böyleyken, müfettişler ilginç bir hamle yaptı. Roma polisinden bir sözcü, "Chi l'ha Visto?" (Onu Kim Gördü?) isimli popüler televizyon programına konuk oldu ve halktan yardım istedi.

Polisin elindeki ipuçları oldukça sınırlıydı. Kadının vücudunda dört yerde gözle görülür dövmeler bulunuyordu. Öte yandan yapılan ilk otopside cesedi bulunan çocuğun, kadının kızı olduğu anlaşılmıştı.

Olayın programda işlenmesinin ardından, sık sık Villa Pamphilia'ya giden Romalılar, kanalın ihbar hattını arayarak, söz konusu tarife uyan bir kadın ve çocuğu yanlarında bir erkekle birlikte gördüklerini bildirdi.

İlerleyen günlerde programın bölümleri yayınlandıkça, gelen ipuçları korkunç gerçeği gün yüzüne çıkarırken, programın saygınlığı da günden güne arttı. Öte yandan bazı vatandaşların çifti ve çocuğu uzaktan görüp endişeyle polise haber verdiği ancak yetkililerin duruma kayıtsızlıkla yaklaştığı da anlaşıldı.

ÖNCE ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayda ilk önemli gelişme, izleyicilerden birinin programı arayıp "yakın zamanda bir adam, bir kadın ve bir çocuğun dahil olduğu, rahatsız edici bir manzaraya şahit olduğunu" bildirmesiyle yaşandı. İzleyicinin aktardığına göre adamın kafasında kanayan bir yara vardı ve olay yerine polis çağırılmıştı.

O akşamın polis kayıtlarını değerlendiren müfettişler, gerçekten de polisin olaya müdahale ettiğini gördü. Söz konusu adamın ABD pasaportu taşıyan Rexal Ford olduğu anlaşıldı.

Ardından uçuş kayıtlarının incelenmesiyle Ford'un 11 Haziran günü Roma'dan Yunanistan'ın Skiathos şehrine gittiği görüldü. İlerleyen günlerde, FBI'ın da soruşturmaya destek vermesiyle adamın gerçek adının Francis Charles Kaufmann olduğu ortaya çıktı.

Hakkında çocuğu öldürme şüphesiyle yakalama emri çıkarılan Kaufmann, 13 Haziran günü Skiathos'ta gözaltına alındı ve İtalya'ya iade edildi ancak hakkında bir iddianame hazırlanmadı.

SAVCI PROGRAMA TEŞEKKÜR ETTİ

Roma Savcısı Francesco Lo Voi, düzenlediği basın toplantısında özellikle "Chi l'ha Visto?" programına teşekkür etti. Voi, programın Kaufmann'ın kimliğinin tespit edilmesinde oynadığı rolün "soruşturmanın gidişatı açısından faydalı bir kırılma noktası sağladığını" vurguladı.

Ne var ki henüz hiçbir şey bitmiş değildi. Polisin elinde bir şüpheli vardı ancak kadın ve çocuğun kimlikleri halen bilinmiyordu. O noktada "Chi l'ha Visto?" bir kez daha devreye girdi.

Programın muhabirlerinden Francesco Paolo Re, Kaufmann'ın kanlar içinde bulunduğu yere gidip araştırmalara başladı.

Civardaki esnafla görüşen Re, şans eseri adamın kanlar içinde bulunduğu gece polisi aradığını söyleyen bir güvenlik görevlisine denk geldi. Güvenlik görevlisi, Re'ye adamın kavgacı bir tavır içinde olduğunu, yanında bir kadın ve küçük bir çocuk bulunduğunu anlattı.

Üstelik görevli, üçlünün bir fotoğrafını da çekmişti. Bu kadının hayattayken çekilmiş son fotoğrafıydı ve kimliğinin tespiti için çok kritik bir öneme sahipti.

KADININ FOTOĞRAFI YAYINLANDI, GERİSİ ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GELDİ

Fotoğraf "Chi l'ha Visto?"nun internet sitesinde yayınlandı ve bekleme süreci başladı. Beş gün sonra yani 18 Haziran'da, Rus bir kadın programı arayarak ölen kadının annesini tanıdığını söyledi. Kızından günlerdir haber alamayan anne, programı arayan ve arkadaşı olan kadına haber vermiş, kendisinden internette kızını aramasına yardımcı olmasını istemişti.

Programı arayan kadın, maktulenin Rexal Ford'la ilişkisi olduğunu biliyordu. Bu nedenle internet aramalarına bu ismi aramakla başlamıştı. Karşısına çıkan ilk sonuç "Chi l'ha Visto?" programının sitesi olmuştu.

"Chi l'ha Visto?"nun tanınmış sunucusu Federica Sciarelli, bir sonraki bölümde yaptığı anonsta, izleyicilerin ölen kadının kimliğinin tespit edilmesini sağladığını ve soruşturmada önemli bir kırılma noktası daha yaşandığını söyledi.

Sciarelli, "Bunu buruk bir gülümseme eşliğinde söylüyorum: Savcılar FBI'dan yararlanıyor; biz de sizden, izleyicilerimizden yararlanıyoruz. Size teşekkür etmek istiyorum çünkü programımızın var olmasını sağlayan sizlersiniz" diye konuştu.

ANNE VE BABASI RUSYA'DAN İTALYA'YA GETİRİLDİ

Nihayetinde annesi ölen kadının kimliğini tespit etti. Maktulenin 29 yaşındaki Anastasia Trofimova çocuğun ise Anastasia'nın kızı Andromeda olduğu açıklandı.

Ölümlerle ilgili soruşturma halihazırda devam ediyor. Kaufmann ise Roma'da bulunan Rebibbia Cezaevi'nde tutuluyor. Geçen hafta yapılan ön duruşmada, Kaufmann, kendisine yöneltilen soruları yanıtlamama hakkını kullandı. Kaufmann'ın avukatı The New York Times'ın yorum taleplerine yanıt vermedi. Ancak bir mahkûm hakları aktivisti olan Elisabetta Zamparutti, gazeteye telefonla yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde görüştüğü Kaufmann'ın kendisine masum olduğunu söylediğini belirtti.

Bununla da yetinmeyen "Chi l'ha Visto?" ekibi olayı işlemeye devam etti. Program yetkilileri Anastasia'nın babası ve annesini Sibirya'dan Roma'ya getirdi. Çift savcılarla görüşürken, anne Tatiana Zemliakova, Villa Pamphili parkındaki anma noktasına bir oyuncak hayvan bıraktı.

Zemliakova, "Chi l'ha Visto?" programının yayınına da konuk oldu ve kızını Roma'ya getiren gerekçeleri anlattı.

Zemliakova, Anastasia'nın 2023 yılında Malta'da tatil yaparken adının Rexal Ford olduğunu söyleyen bir adamla tanıştığını, tatilden sonra Rusya'ya geri döndüğünü ancak adamın ısrarlarına dayanamayarak yeniden Malta'ya gittiğini belirtti.

Zemliakova'nin dediğine göre, çiftin kızları Andromeda Haziran 2024'te dünyaya geldi. "Rexal", Anastasia ve Andromeda mart sonunda Malta'dan Roma'ya taşındı.

ANASTASIA'NIN ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Davanın savcılarından Antonio Verdi'nin verdiği bilgiye göre, Kaufmann, Andromeda'nın ölümündeki bir numaralı şüpheli olmanın yanı sıra Anastasia'nın cansız bedenini saklamakla da suçlanıyor. Kaufmann hakkında çıkarılan yakalama emrinde, Anastasia'nın ölüm nedeninin belli olmadığı, çocuğun ise boğularak öldürüldüğü belirtiliyor.

Kaufmann'ın yakalanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, davanın diğer savcısı Giuseppe Cascini, cesetlerin bulunmasından bir gece önce Kaufmann'ın parkta hareketsiz bir çocuk bedeni taşırken görüldüğünü söyledi.

1989'DAN BU YANA YAYINLANIYOR

Parkta bulunan anne ve kız, "Chi l'ha Visto?"nun son dönemde en ilgi çeken vakalarından biri oldu ve programın son 5 bölümünde işlendi. Sciarelli, The New York Times'a yaptığı açıklamada, "İzleyicilerimizin önemini ne kadar vurgulasak az. Onlar bizim için her köşe başındaki kameralar gibiler" dedi.

İlk olarak 1989'da yayınlanan ve 37 sezondur aralıksız devam eden "Chi l'ha Visto?" programında bugüne kadar seyircilerin de desteğiyle binlerce kayıp bulundu. Programda her hafta yakın zamanda kaybolanlarla ilgili çağrılar yapılıyor. Sciarelli kayıpların fotoğraflarını izleyicilerle paylaşıyor; söz konusu kişilerin aile üyeleri ya da arkadaşlarıyla yapılan mülakatlar yayınlanıyor.

59 milyon nüfuslu İtalya'da reyting ölçümlerini gerçekleştiren Auditel şirketinin verilerine göre, programı her hafta ortalama 1,65 milyon kişi izliyor. Ancak programın çok büyük bir hayran kitlesi olduğu gibi, içeriği fazla hastalıklı bulup eleştirenler de var.

Programın yüzü Sciarelli ancak sahada çok sayıda muhabir arka planda da seyircilerden gelen telefon aramalarını, e-posta mesajlarını ve sosyal medya mesajlarını tarayıp değerlendiren geniş bir ekip bulunuyor.

VATANDAŞLAR POLİSİ İLGİSİZLİKLE SUÇLADI

Villa Pamphili vakasında, izleyicilerden gelen ipuçları polise yol göstermenin yanı sıra bazı tartışmalara da neden oldu. Pek çok seyirci, polisi Kaufmann'ın beraberindeki kadın ve çocuk için bir risk oluşturup oluşturmadığını yeterince soruşturmamakla suçladı.

Programın muhabirlerinin konuştuğu görgü tanıkları, Kaufmann'ın en az altı farklı olayda agresif ya da dengesiz tavırlar içinde gördüklerini aktardı. Bu olayların bazılarında polisin çağrıldığı ancak Kaufmann'ın gözaltına alınmadığı da ortaya çıktı.

Örneğin programı arayan bir izleyici, 5 Haziran günü Roma'nın merkezinde sarhoş olduğunu düşündüğü bir adam ve kucağında bir çocuk gördüğünü, adamın Kaufmann olduğunu söyledi. O anların civardaki bir apartman dairesinin balkonundan çekilen videosu ilk kez televizyonda yayınlandı. Videoda birkaç polis memurunun sorularını yanıtlayan Kaufmann, "Ben bir ABD vatandaşıyım ve çocuğumla yürüyorum" diyordu. Kısa süren tartışmanın ardından polisler adamın gitmesine izin veriyordu.

Anastasia ve Andromeda'nın ölümlerinin ortaya çıkmasından ve Kaufmann'ın şüpheli ilan edilmesinin ardından "Chi l'ha Visto?"yı arayan kadın polisin kendisini ciddiye almadığı yönündeki şikayetini dile getirdi.

ROMA EMNİYET MÜDÜRÜ PROGRAMA KONUK OLDU, ELEŞTİRİLERİ YANITLADI

Polise yönelik eleştirilerin artmasının ardından Roma Emniyet Müdürü Roberto Massucci de "Chi l'ha Visto?" programına konuk oldu ve olayla ilgili soru işaretlerine yanıt verdi. Massucci, çiftle görüşen polislerin yakından izlendiğini belirtti.

Villa Pamphilli olayının ardından "Chi l'ha Visto?" eylül ayına kadar yaz tatiline kadar sezon arası verdi. Ancak programın haber merkezi çalışmalarını sürdürüyor. İtalyanların büyük bir kısmının tatilde olduğu bugünlerde bile, programa ipuçları yağmaya devam ediyor.

