Şehrazat Putin’in mi

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2020’de suya inmesinden bu yana sahibinin kimliği titizlikle gizlenen dünyanın en büyük ve en pahalı süper yatlarından biri olan 140 metrelik Şehrazat (Scheherazade), Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara dahil edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi için İtalyan yetkililer tarafından incelemeye alındı. Bölge halkı ve yatın şu anda bakımda olduğu tersane çalışanları arasında, Şehrazat’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait olabileceği yönünde söylentiler dolaşıyor. İngiliz DailyMail’in tersaneden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, yatın mürettebatının görünüş olarak Ruslara benzediği ve onarımda çalışan Alman ekibin Avrupa Birliği’nin geçen hafta yaptırımları açıklamasının ardından geri çağrıldığı iddiaları yer aldı. Diğer yandan New York Times’a (NYT) konuşan yatın İngiliz kaptanı Guy Bennett-Pearce ise yatın kesinlikle Putin’e ait olmadığını söylüyor.

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KAPTANI AÇIKLAYACAK

NYT’ye verdiği demecinde, Putin’in yatın sahibi olduğu iddiasını kesin olarak reddeden kaptan, Rusya Lideri’nin yatın güvertesine asla ayak basmadığını söylüyor. Yatın sahibinin kimliği konusunda bilgi vermeyen Bennett-Pearce, gizli sahibin yaptırım listesinde de bulunmadığını söyledi. İtalyan müfettişlerin geçen cuma yata gelerek lisanslama evraklarını kontrol ettiğini söyleyen kaptan, Şehrazat’ın gerçek sahibinin kimlik bilgilerini de içeren evrakları müfettişlere teslim edeceğini ve sır perdesinin aralanacağını söyledi.

İÇ TASARIMI BİLE GİZLİ

700 milyon dolara mal olduğu belirtilen süperyatın sahibinin kimliği son derece dikkatli bir şekilde gizleniyor. Resmi olarak Marshall Adaları’nda bulunan Bielor Assets isimli şirkete kayıtlı görünen Şehrazat’ın, kaptanı dahil tüm mürettebatına işe başlamadan önce “gizlilik anlaşması” imzalatıldığı belirtiliyor. Üst güvertesinde iki helikopter pisti bulunan yatın içiyle ilgili ise net hiçbir bilgi yok. Şehrazat, 2020’nin ağustos ayında Bodrum’a da demir atmıştı.