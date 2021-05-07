Şehit ailesini kahreden değişiklik! Babamızın adını silmeyin'

KKTC’de bir vakfın, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında şehit olan Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın adını taşıyan Ercan Havalimanı’na, Kıbrıslı Türklerin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün adının verilmesi talebine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sıcak bakması şehidin ailesini üzdü. Aile, Tatar’a kararından vazgeçmesi çağrısı yaparken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi. Pilot Binbaşı Fehmi Ercan, 20 Temmuz 1974’te, harekatın ilk günü şehit olmuştu.

‘ANNEMDEN SAKLADIK’

İsim değişikliği, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın talebiyle gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla konuyu görüştüğünü belirten Tatar, “Ercan Havalimanı’na liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün adını vereceğiz, Şehit Binbaşı Ercan’ın adını ise askeri havaalanı Geçitkale’de yaşatacağız” dedi. Hürriyet’e Tatar’ın açıklamasından üzüntü duyduklarını anlatan şehit binbaşının oğlu Doç. Dr. Hakan Ercan, “Kıbrıs’ta devam eden isim değişikliği tartışmaları kulağımıza geliyordu. Geçen ay CİMER üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikâyette bulunduk, yardımını istedik. 86 yaşındaki annem Yıldız Ercan’dan bu haberleri saklıyorduk. Tatar’ın açıklamasını söylemek zorunda kaldım. Sessizce dinledi, boşluğa baktı, gözleri doldu” dedi.



‘ÇOK İNCİNDİK’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan kararını gözden geçirmesini isteyen şehit pilotun kızı Canan Ercan Çelik de üzüntüsünü şöyle ifade etti: “Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs davasına büyük hizmet etmiş bir lider. Büyük saygı ve sevgi duyuyoruz. Ne zaman Lefkoşa’ya gitsem dualarla havaalanından geçiyordum. Küçük yaşta yetim kaldık, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu, çok incindik.”

49 YILLIK ECN KODU DEĞİŞECEK

Ercan Havaalanı’nın adının değişmesi, uluslararası havacılık kuruluşlarında kayıtlı 49 yıllık ECN kodunun da değişmesi anlamına geliyor. KKTC uluslararası alanda tanınmasa da havacılık sektöründe Ercan için ECN kodu kullanılıyor. İsim değişikliği sonrası sivil pilotların eski alışkanlıkla ECN kodunu takip ederek Geçitkale askeri havaalanına yönlenebileceği belirtiliyor.



TÜRK JETLERİ İÇİN RUM HEDEFLERİNİ BELİRLEDİ

1935 Balıkesir doğumlu Şehit Pilot Binbaşı Fehmi Ercan, 181’inci filo komutanıydı. 1971’de bir yıl Kıbrıs Türk Alayı’nda görev yaptı, Türkiye’nin muhtemel bir müdahalesi sırasında vurulacak hedefleri belirledi. 20 Temmuz 1974’te hârekatın ilk günü roket saldırısı sonucu 39 yaşında şehit oldu. Mezarı Girne’deki şehitlikte bulunuyor.

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