MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriŞehirlerin homurtusu azaldı
GeriDünya Şehirlerin homurtusu azaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 05.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Şehirlerin homurtusu azaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehirlerin homurtusu azaldı
Abone Olgoogle-news

Salgın önlemleri kapsamında dünya genelince milyonlarca kişinin evinde kalması nedeniyle araç, tren trafiği azalırken bunların yarattığı ‘sismik sesin’ azaldığı belirtildi.

Belçika’da yapılan bir araştırma, bu farkı ilk olarak başkent Brüksel’de tespit etti. Kraliyet Gözlemevi’ne bağlı çalışan jeolog ve sismolog Thomas Lecocq, mart ayının ortasından beri kentte sismik gürültünün yüzde 30 ila 50 arasında azaldığını bildirdi. Lecocq’un dikkat çektiği bir diğer husus, azalan gürültüyle birlikte, daha küçük yer sarsıntıları ve depremlerin bile artık kaydedilebilir olması. Sonuçta yeryüzünün dış kabuğunun da daha az hareket ettiği tespit edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle