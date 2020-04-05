Şehirlerin homurtusu azaldı

Belçika’da yapılan bir araştırma, bu farkı ilk olarak başkent Brüksel’de tespit etti. Kraliyet Gözlemevi’ne bağlı çalışan jeolog ve sismolog Thomas Lecocq, mart ayının ortasından beri kentte sismik gürültünün yüzde 30 ila 50 arasında azaldığını bildirdi. Lecocq’un dikkat çektiği bir diğer husus, azalan gürültüyle birlikte, daha küçük yer sarsıntıları ve depremlerin bile artık kaydedilebilir olması. Sonuçta yeryüzünün dış kabuğunun da daha az hareket ettiği tespit edildi.