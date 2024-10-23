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Seferberlikten kaçıyordu: Askerlik şubesinde ölü bulundu

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#Ukrayna#Rusya#Savaş
Seferberlikten kaçıyordu: Askerlik şubesinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 10:14

Ukrayna'nın Poltava şehrindeki bir askerlik şubesinde, seferberlikten kaçan Ukraynalı bir askerin cesedinin bulunduğu açıklandı. Yetkililer, olayın intihar gibi görüldüğünü belirtirken, askerin geçmişte askerden kaçtığı için hapis cezası aldığı kaydedildi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan kaçan Ukraynalı bir askerin, Poltava şehrindeji bir askerlik şubesinde ölü bulunduğu açıklandı.

RT'de yer alan habere göre, seferberlikten kaçtığı için arananlar listesinde olan adam polis tarafından şubeye getirildi. Ancak adam cepheye gidemeden şubedeki bir odada ölü bulundu.

Yetkililer, cesedi bulunan adam hakkında “herhangi bir şiddet izine rastlanmadığını” ve olayın bir intihar gibi göründüğünü belirtti.

Yetkililer ayrıca, asker kaçağı adamın geçen yıl da askerlikten kaçtığını ve bu sebeple 3 yıl hapis cezası aldığını ifade etti.

Askerlik şubesinden yapılan açıklamada, “Askerin herhangi bir fiziksel ya da psikolojik baskısı söz konusu değildir” denildi ve adamın sadece “belgelerinin işleme konulmasını beklediği” vurgulandı.

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Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtilen açıklamada, Ukraynalıları konuyla ilgili “doğrulanmamış, çarpıtılmış veya manipülatif mesajlardan” kaçınmaya çağırdı.

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#Ukrayna#Rusya#Savaş

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