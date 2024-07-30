Seçimlerin ardından Venezuela'da tansiyon yükseldi, göstericiler sokağa indi

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Pazar günkü seçimlerin ardından Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirmişti.

İlk sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi. Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer alıyor.





MUHALEFET: SEÇİM SONUÇLARI HİLELİ, BİZ KAZANDIK

Katılım oranının yüzde 59 olduğu seçimlerde sonuçların açıklanmasının ardından muhalefet seçimde hile yapıldığını ve aslında kendilerinin kazandığını ilan etti. Maduro seçimleri yüzde 70 oy alarak kazandığını açıklarken muhalefetse Maduro’nun oy oranının sadece yüzde 30 olduğunu iddia ediyor.

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Seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden çok sayıda kişi başta başkent Karakas olmak üzere meydanlara inerek polisle çatıştı. Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti, ortaya çıkan görüntüler çatışmaların şiddetini ortaya koydu.

Çıkan olaylarda, şu ana kadar 1 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi, 46 gösterici ise gözaltına alındı.

CHAVEZ'İN HEYKELİNE SALDIRI

Olaylarda, seçimden zaferle çıkan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun afişleri yakılırken, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in heykeli de eylemciler tarafından parçalandı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından dün açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan şehrin birçok noktasında "cacerolazo" adı verilen tencere tava eylemleri düzenlendi.





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MADURO SEÇİM SONUÇLARINI TANIMAYANLARA “DARBECİ” DEDİ

Caracas'da binlerce gösterici Maduro'nun görevden alınması talebiyle sokaklara dökülürken Maduro ise seçimlerde hile yapıldığını savunan muhalifleri "darbe girişiminde bulunmakla" suçladı.

Maduro seçim sonuçlarını tartışmaya açanların, Venezuela'yı istikrarsızlaştırarak ülkeye zarar vermeye çalıştıklarını söylerken seçim sonuçlarına uluslararası çapta tepkiler de geldi.





SEÇİM SONUÇLARINI TANIMAYAN KOMŞULAR, ULUSLARARASI TEPKİLER

Maduro'nun seçim zaferini tanımayan Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay’ın diplomatlarının ülkeyi terk etmeleri istendi.

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei; seçimlerde hile yapıldığını savunmuş, Maduro için "diktatör" demiş, Veneuzelalılara da "teslim olmayarak mücadeleye devam etmeleri" çağrısı yapmıştı.

ABD, Avrupa Birliği, Brezilya ve İspanya seçimlerle ilgili verilerin şeffaf şekilde açıklanması çağrısında bulundu.

Rusya, Çin, Küba, Honduras ve Bolivya ise Maduro'yu seçim zaferinden ötürü kutladı.