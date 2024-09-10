Seçimler yaklaşıyor: ABD'de Harris mi yoksa Trump mı kazanacak? Anketlerde kim önde?

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ABD'de 47'inci başkanın seçileceği 5 Kasım gününe kısa bir zaman kaldı. Seçim yarışının, 2020'nin rövanşı niteleğinde olması beklenirken mevcut Başkan Joe Biden seçim yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini duyurdu.

Seçimin Donald Trump’ın ikinci dönemi mi yoksa ABD'nin ilk kadın başkanı Kamala Harris’in dönemini mi getireceği sorusu gündeme geldi.

Anketler, Biden'ın yarıştan çekilme kararı verene kadar Cumhuriyetçilerin adayı eski başkan Trump'ın önde olduğunu gösteriyordu. Ancak, Harris seçim kampanyasına başladıktan sonra yarış kızıştı. Son yapılan ulusal ankette Harris, yüzde 3'lük bir farkla da olsa Trump'ın önüne geçti. Anket, Harris’in yüzde 47’ye ulaştığını ve Trump’ın ise yüzde 44 civarında seyrettiğini ortaya koydu.

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Harris yüzde 47 oy oranına, 22 Ağustosta Chicago'daki dört günlük kongresi sırasında tüm Amerikalılar için “ileriye dönük yeni bir yol” vaat ettiği konuşması ile ulaştı.

Trump'ın anketlerdeki oy oranı ise, bağımsız aday Robert F. Kennedy'nin Jr.'ın adaylıktan çekileceğini ve Trump'ı destekleyeceğini açıklaması Trump'ın oy oranlarına etki etmedi ve yüzde 44 civarında kaldı.

SAVAŞ ALANI EYALETLERİ KADERİ BELİRLEYECEK

ABD'nin başkan seçiminde, en fazla oyu kazanmaktan çok, nerede kazandığın önemli. Bu durum Trump'ın hali hazırda anketlerde geride olmasına karşın yine de başkan seçilebileceğinin göstergesi.

Her iki adayın da kazanma şansının olduğu Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin'deki sonuçlar, kimin yarışı kazanacağını önceden tahmin etmeyi zorlaştırıyor.

Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin, Cumhuriyetçilerin adayı Trump 2016'da başkan seçilene kadar Demokratların kalesiydi. Ancak Biden, 2020'de bu eyaletleri geri aldı.

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Biden’ın yarıştan çekildiği gün, savaş alanı eyaletleri olarak adlandırılan 7 eyalette Harris, Trump’ın ortalama yüzde 5 gerisindeydi.