Seçime sayılı günler kala Biden'ın gafı ABD'yi karıştırdı: Trump çöp kamyonu ile yola düştü!

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5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD seçimleri için geri sayım başlamışken ülkedeki siyasi arena da hiç olmadığı kadar kızışmış durumda. Anketler Başkan yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Haris ile eski ABD başkanı Donald Trump'ın başa baş bir yarış götürdüğünü ortaya koyuyor. Aradaki farkın bu kadar az olması iki taraf arasındaki gerilimi daha da tırmandırıyor.



Cumhuriyetçilerin adayı Trump’ın pazar günü New York’ta düzenlediği mitingde sahneye çıkan komedyen Tony Hinchcliffe’in Porto Riko’ya “yüzen çöp adası” demesi ABD başkanı Joe Biden'ı kızdırdı ancak Biden'ın Hinchcliffe'e verdiği yanıt ortalığı daha da karıştırdı.

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Biden açıklamasında “Benim gördüğüm tek çöp onun (Trump’ın) destekçileri” derken Beyaz Saray sözlerin yanlış anlaşıldığını belirten bir açıklama yayınladı. Açıklamada başkanın aslında “Gördüğüm tek çöp, onun destekçilerinin Latinleri şeytanlaştırmasının vicdansızca ve Amerikan ahlakına aykırı olması” dediği iddia edildi ancak bu işe yaramadı. Biden’ın gafı, Kamala Harris’in büyük Washington mitingini gölgede bıraktı.



Trump gazetecilere 'Çöp kamyonumu nasıl buldunuz?' diye sordu ve kamyonun Biden ve Harris anısına olduğunu söyledi.

TRUMP TEMİZLİK İŞÇİSİ GİBİ GİYİNDİ, ÇÖP ARABASINDA POZ VERDİ

Trump kampanyası olaya yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada “Bunu kıvırmanın bir yolu yok: Joe Biden ve Kamala Harris sadece Başkan Trump’tan nefret etmiyor, onu destekleyen on milyonlarca Amerikalıyı da hor görüyorlar” ifadeleri kullanıldı.

Ancak Trump yazılı açıklama ile yetinmedi.Temizlik işçisi gibi giyinen ve bir çöp arabasının içinde poz veren Trump Wisconsin'deki seçmenlere yaptığı konuşmasında "Sözlerime 250 milyon Amerikalının çöp olmadığını söyleyerek başlamalıyım" dedi. Trump'ın verdiği 250 milyon rakamının bir önceki seçimlerdeki sonuçlara bir gönderme olduğu düşünülüyor.



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Trump konuşmasına "sahtekar Joe Biden sonunda kendisinin ve Kamala'nın destekçilerimiz hakkında gerçekten ne düşündüğünü söyledi" diye devam ederken kalabalığın adayı çılgınca alkışladığı, bazı kişilerin 'Biz çöp değiliz' sloganları attığı görüldü.

Wisconsin'li Cumhuriyetçi senatör Ron Johnson ise konuya ilişkin açıklamasında "Size çöp dedi ama dürüst olalım, Demokrat liderlerin Amerikalıların yarısına kendileri hakkında ne düşündüklerini söylemesi ilk kez olmuyor." ifadelerini kullandı.



Ülkedeki seçim sürecinde yapılan anketleri yayımlayan "Real Clear Politics (RCP)" sitesine göre Harris, Wisconsin'de Trump'ın yalnızca yüzde 0,2 puan önünde gözüküyor.

HARRİS'İN KAMPANYASINI ZORLAŞTIRABİLİR

Bugün ABD ve Avrupa medyasında yer alan analizlerde bunun Biden'ın göreve geldiği yaklaşık dört yıl boyunca yaptığı birçok gaftan sadece biri olduğu ancak Harris'in kampanyasını zorlaştırma tehlikesi taşıdığı belirtildi.

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CNN Trump'ın üzerindeki işçi kıyafeti ile Biden ve Harris'i yerden yere vurduğunu yazarken, Time dergisi Trump'ın Biden'ın çöp gafını altına çevirmeye çalıştığını öne sürdü.

Hills ise Harris'in kendini bu gaftan uzak tutmaya çalıştığını ancak Trump'ın avantaj elde ettiğini belirtti.



ABD'de eski California Valisi ve aktör Arnold Schwarzenegger ve Emmy ödüllü oyuncu Jennifer Aniston, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde Demokratların adayı Kamala Harris'e desteklerini duyurdu.

Schwarzenegger, eski bir Cumhuriyetçi olduğunu hatırlatarak "Size karşı dürüst olayım: Şu anda iki partiyi de sevmiyorum." değerlendirmesini yaptı.

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Eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın seçilmesi durumunda, olduğundan daha fazla "Amerikan karşıtı" olmanın yeni yollarını bulacağını belirten Schwarzenegger, insanların da öfkeden başka bir şey elde etmeyeceğini kaydetti.

Aniston ise sadece sağlık hizmetlerine erişim, eşit haklar ve adil bir ekonomi için değil, "akıl sağlığı" için de oy verdiğini kaydetti.

Korku, kaos ve demokrasilerine yönelik saldırı dönemini sonlandırmaya ve onları birleştirecek birine oy verme çağrısı yapan Aniston, Kamala Harris ve Tim Walz'a "gururla" oy verdiğini açıkladı.