Seçime günler kala Avrupa'da Rusya alarmı: AP ofislerine baskın!

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Belçika Federal Savcılığı, 6-9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği şüphesiyle, Brüksel'deki parlamento binasında ve bir AP çalışanının Schaerbeek ilçesindeki evinde eş zamanlı arama yapıldığını açıkladı.

Associated Press haber ajansı da söz konusu şüphelinin evinin yanı sıra Strazburg'daki AP ofisine de baskın düzenlendiğini ve burada da arama yapıldığını aktardı.



Bu sabah yapılan baskınlar 'Kremlin'in propagandasını yaymak için bazı AP milletvekillerine ödeme yapıldığı' iddiaları üzerine başlatılan inceleme kapsamında yapıldı.

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Savcılık konuya ilişkin açıklamasında, Avrupa parlamentosu üyelerine 'Voice of Europe' haber sitesi aracılığıyla para ödendiğini, ödemelerin amacının Rus propagandasını teşvik etmek olduğunu belirtti ve “Söz konusu aramalar, dış müdahale, pasif yolsuzluk ve bir suç örgütüne üyelik davasının bir parçasıdır" ifadesini kullandı.

Savcılar AP çalışanının kimliğini ya da hangi pozisyonda çalıştığını açıklamadı ancak şüphelinin taraflar arasında kritik bir rol oynadığına dair emareler olduğunu belirtti.



AP söz konusu operasyonun Belçika, Fransa makamları ve AB'nin adli işbirliği kurumu Eurojust'ın ortaklığı ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Söz konusu soruşturma geçtiğimiz ay Belçika Başbakanı Alexander De Croo tarafından duyurulmuştu. De Croo açıklamasında ülkesinin istihbarat servisinin Ukrayna'ya desteği baltalamaya çalışan bir şebekenin varlığını teyit ettiğini belirterek şebeke üyelerinin Avrupa Parlamentosu üyelerine para teklif ettiğini duyurmuştu.



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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 6-9 Haziran'da yapılacak AP seçimleri öncesinde özellikle Rusya'nın müdahalesine karşı sıkı tedbirler aldı. Bu ayın başında 'Voice of Europe' ve diğer üç Rus yayın kuruluşunun Avrupa Birliği içerisinde yayın yapması yasaklandı.

AB, bu yayın organlarının Kremlin'in kontrolü altında olduğunu ve “özellikle seçim dönemlerinde Avrupalı siyasi partileri” hedef aldıklarını açıkladı.