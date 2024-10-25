Seçime 10 gün kala ‘Faşist Trump’ tartışması

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Her iki aday da mitinglerde ve katıldıkları seçim etkinliklerinde birbirlerine yüklenmeye devam ederken, son olarak “faşist” polemiği gündeme oturdu. 2017-2019 yıllarında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak görev alan John Kelly’nin New York Times gazetesine verdiği demeçte Trump’a “faşist” ve “diktatör” yakıştırmalarını yapmasına Harris de katıldı. Kelly’nin, Trump’ın Hitler hakkında “İyi şeyler de yaptı” dediğini hatırlatan Harris, bu sözleri “aşırı rahatsız edici” olarak nitelendirirken, “Trump, kesinlikle genel faşist tanımına uyan biri” dedi. Öte yandan Trump ilk kez ulusal bir ankette Harris’in önüne geçti. Wall Street Journal’ın anketine göre Trump yüzde 47’ye karşı yüzde 45 ile yarışın son günlerine Harris’in 2 puan önünde girdi.