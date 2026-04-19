Seçim yorgunu Bulgaristan’da sandık günü

Haberin Devamı

Anketler eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in aralık ayında kurduğu ‘İlerici Bulgaristan’ partisinin birinci olacağını gösterirken Moskova ile yakın ilişkileri bulunan Radev’in, Rus yanlısı bir dış politika izlemesi halinde geçen hafta Macaristan’da başbakanlık koltuğunu kaybeden Viktor Orban’ın yerine Avrupa Birliği’ndeki yeni ‘Truva Atı’ olabileceği belirtiliyor.

TÜRKLER DE OY KULLANACAK

Yaklaşık 6.5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 14 siyasi parti meclisteki 240 sandalye için yarışacak. Yurt dışında en çok Bulgaristan vatandaşının yaşadığı Türkiye’de toplam 27 sandık kurulacak. 2024’te yapılan son seçimde katılım oranının yüzde 39’da kalması, seçmenlerde seçim yorgunluğuna işaret etmişti. Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin bir sürprize imza atabileceği değerlendiriliyor.