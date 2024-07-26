Seçim yarışı kızıştı, anketlere göre oy farkı kapandı… Kamala Harris Trump’a yüklendi: Karşıma çıkmaya korkuyor!

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Sadece ABD’nin değil dünyanın da gündemine yöne verecek başkanlık seçimleri kasım ayında yapılacak. 81 yaşındaki mevcut Başkan Biden, yaşı ve zihinsel durumuyla ilgili soru işaretlerinin ardından adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı.

HENÜZ ADAYLIĞI KESİNLEŞMEDİ AMA KAMPANYASINI BAŞLATTI

Yarışı bıraktığını açıklarken yerine geçecek isim olarak Kamala Harris’i işaret eden Biden seçimlere yeni bir yön verdi. Harris’in adaylığı ağustos ayındaki Demokrat Parti Kongresinde kesinleşecek.

Ancak Kamala Harris şimdiden seçim kampanyasını başlattı, ilk mitingini düzenledi ve kazanma umudunu yitiren Demokrat Parti’ye nefes aldırdı.

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Seçim kampanyasında Trump’a yüklenen, onun bir suçlu kendisinin ise bir ABD savcısı olduğunu her fırsatta vurgulayan Harris, Biden’ın adaylığını elinden alan canlı yayın münazarası için Trump’a sert şekilde çıkıştı.

Kamala Harris Trump'ı başkanlık tartışmasında korkmak ve “geri adım atmakla” suçladı. Seçim kampanyasına hızlı bir giriş yapan Kamala Harris bir an önce Trump'la karşı karşıya gelmek istediğini söylüyor ve onu bu tartışmadan çekinmekle eleştiriyor

“BEN HAZIRIM” DEDİ, TRUMP’I “GERİ ADIM ATMAKLA” SUÇLADI

ABD medyasına yansıyan haberlere göre Harris Donald Trump'la tartışmaya hazır ancak Trump, Demokratlar Harris’i resmi olarak aday gösterene kadar yeni bir münazara yayınını reddediyor.

Harris gazetecilere yaptığı açıklamada “Donald Trump'la tartışmaya hazır olduğunu” söylemiş ve “Bence seçmenler bu yarışta var olan bölünmüş ekranı tartışma sahnesinde görmeyi hak ediyor” demişti. Cumhuriyetçi Parti cephesi canlı yayın tartışması konusunda önce Harris'in adaylığının kesinleşmesi gerektiğini söyledi... Trump'ın ise yayının Fox kanalında yayınlanmasını istediği konuşuluyor

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TRUMP BAŞKA BİR KANALA ÇIKMAK İSTİYOR

Harris, Trump’ı karşında konuşmaya zorlanmakla sıkıştırırken Trump kampanyasının iletişim direktörü Steven Cheung “Demokratlar adaylarını resmen belirleyene kadar genel seçim tartışmalarının ayrıntıları kesinleştirilemez” demekle yetindi.

Biden adaylıktan çekilmeden belirlenen programa göre ABC News'in ev sahipliği yapacağı münazaranın 10 Eylül'de yapılacağı söyleniyordu.

Donald Trump ise Harris yarışa girdikten sonra canlı yayın tartışmasını Fox News'e kaydırmayı tercih edeceğini, ancak Harris ile birden fazla kez karşı karşıya gelmeye istekli olduğunu söyledi. Joe Biden'ın canlı yayın tartışmasında gösterdiği kötü performans adaylıktan çekilmesine yol açmıştı... Şimdi gözler Harris ve Trump arasındaki tartışmaya çevrildi

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“MÜNAZARA SEÇİMDE BELİRLEYİCİ OLACAKTIR”

Cumhuriyetçi Parti danışmanı Alex Conant, münazaranın “belirleyici” olabileceğinin altını çizerken “Seçmenlerin gerçekten dikkat kesildiği tek zaman bu” yorumunu yaptı.

Bu yılki seçim kampanyası, münazaranın potansiyel gücünü şimdiden gösterirken Biden'ın performansının düşmesi Demokrat Parti içindeki desteğinin azalmasına neden oldu ve adaylıktan çekilmesine yol açtı.

ANKETLERE GÖRE TRUMP İLE HARRİS ARASINDAKİ OY ORANI FARKI 1 PUANA DÜŞTÜ

ABD’de yapılan ankette, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'dan adaylığı devralan yardımcısı Kamala Harris'in Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile arasındaki oy farkını 1 puana indirdiği görüldü.

Kamala Harris'in ilk seçim turlarında gösterdiği performans ve Trump'ın yardımcı olarak belirlediği JD Vance'in tartışmalı açıklamaları anketlerde Harris'e yaradı

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New York Times/Sienna Koleji tarafından yaptırılan en son anket, Trump ile Harris'in mevcut oy oranları hakkındaki tahminleri gösterdi.

22-24 Temmuz tarihlerinde ulusal çapta 1142 yetişkin ile gerçekleştirilen ankette, Trump'a 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 48 çıkarken, Harris 1 puan geriden gelerek yüzde 47'de kaldı.

ANKETLER HARRIS’İN BAŞARISINA İŞARET EDİYOR

Biden ile Trump'ın 27 Haziran'daki canlı yayın seçim tartışmasından sonra yapılan aynı ankette Biden'ın Trump'ın 6 puan arkasına düştüğü görülmüştü.

Siyasi gözlemciler, Biden'ın 19 Temmuz'da yarıştan çekildiğini duyurmasının ardından yerine aday olarak gösterip destek verdiği Harris'in, daha bir hafta geçmeden rakibi Trump'ı 1 puan geriden izleyecek şekilde arayı kapatmasını bu aşamada başarı olarak değerlendiriyor.