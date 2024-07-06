Seçim sonrası Fransa karışır mı

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Seçim kampanyası döneminde 50’den fazla siyasetçi sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalırken, sonuçların açıklanmasının ardından sokaklarda şiddet olaylarının yaşanmasından endişe ediliyor.

30 BİN POLİS GÖREVLİ

İçişleri Bakanı Gerard Dermanin, BFMTV’ye yaptığı açıklamada, seçim kampanyaları boyunca 51 milletvekili adayı ve siyasi aktivistin saldırıya uğradığını söyledi. Dermanin, oylama süresince güvenliği sağlamak için 5 bini Paris ve banliyölerinde olmak üzere ülke genelinde 30 bin polisin görevlendirileceğini açıkladı.

Özellikle aşırı sağcı Ulusal Birlik’in (RN) iktidara gelmesinin büyük sokak protestolarını tetikleyebileceği korkusu hâkim. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da seçim öncesi yaptığı bir açıklamada aşırı sağ ya da aşırı sol iktidarının “iç savaş tehlikesi” oluşturabileceğini söylemişti. İlk turda RN yüzde 33.15 ile birinci parti çıkmış, sol koalisyon yüzde 27.99 ile ikinci olmuş ve Macron koalisyonu yüzde 20.76 ile üçüncü gelmişti.

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LE PEN’DEN MBAPPE’YE: MİLYONLUK ADAMLAR HALKA DERS VERMESİN

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) lideri Marine Le Pen, Fransız milli futbolcu Kylian Mbappe’nin “aşırı sağa oy vermeyin” çağrısıyla ilgili konuştu. ABD’li gazeteci Christiane Amanpour’un sorularını yanıtlayan Le Pen, “Eminim Mbappe çok iyi bir futbolcudur ama son dönemde oyuncular, sporcular ve şarkıcılar çıkıp halka nasıl oy vermeleri gerektiğini söylemeye başladılar. Milyonlar kazanan kişiler olarak, bunu ayda 1300 ya da 1400 Euro kazanan insanlara söylüyorlar. Fransız halkı kendisine kime oy vermesi gerektiği konusunda nutuk çekilmesinden bıktı” ifadelerini kullandı.