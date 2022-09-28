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Seçim öncesi yasak aşk skandalı! Kongre Adayı göğsünden bıçaklandı...

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#Brezilya#Seçim#Yasak Aşk
Seçim öncesi yasak aşk skandalı Kongre Adayı göğsünden bıçaklandı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 15:13

Brezilya'da genel seçime günler kala, kongre adayı Saulo Batista, 2 yıldır yasak ilişki yaşadığı sevgilisi tarafından göğsünden bıçaklandı. Olay ülke gündemine bomba gibi düşerken 40 yaşındaki politikacının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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12 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimlere hazırlanan Brezilya, kongre adayı Saulo Batista'nın yasak aşk skandalı ile çalkalanıyor.

YASAK AŞKI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

40 yaşındaki iki çocuk babası siyasetçi, 2 yıldır yasak aşk yaşadığı sevgilisi Daisa Garcia tarafından Mato Grosso do Sul'deki evinde göğsünden bıçaklandı.

Seçim öncesi yasak aşk skandalı Kongre Adayı göğsünden bıçaklandı...

Kongre Adayı Saulo Batista ve 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Daisa Garcia

SEVGİLİSİNİN KARISI İLE BİRLİKTE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ÇİLEDEN ÇIKTI

Campo Grande News'ün ulaştığı polis raporuna göre olay 29 yaşındaki Daisa Garcia'nın, sevgilisini görmek için çalışma ofisine gitmesi ile başladı.

Batista sevgilisine seçim kampanyası kapsamında bir etkinliğe katılacağını söylemişti, ancak genç kadın onu görmeye geldiğinde kongre adayı evinde karısı ile beraberdi.

Seçim öncesi yasak aşk skandalı Kongre Adayı göğsünden bıçaklandı...

Çalışma ofisinde geldiğinde sevgilisinin karısı ile beraber olduğunu öğrenen Garcia soluğu adamın aynı binadaki evinde aldı.

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ADAM AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ, DURUM KONTROLDEN ÇIKTI

Çok kısa bir süre sonra ikilinin arasında büyük bir kavga çıktığı ve kongre adayının yasak ilişkisine son vermek istediği öğrenildi.

Ayrılma kararı sonrası tamamen kontrolden çıkan genç kadın eline aldığı bıçakla sevgilisine saldırdı.

Seçim öncesi yasak aşk skandalı Kongre Adayı göğsünden bıçaklandı...

İKİ KADINDAN İKİ FARKLI İFADE

Batista'nın karısı polise yaptığı açıklamada olay anında apartmanda olduğunu, Garcia'nın elindeki bıçakla kendisini de kovalaması nedeni ile bir odaya saklandığını söyledi.

Brezilya basınına konuşan Garcia ise karı kocanın yaptığı saldırı sırasında kendini korumak için eline bıçağı aldığını ve olay anında elindekinin bıçak olduğunu bile fark etmediğini öne sürdü.

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HASTANE ÖNLÜĞÜ İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Göğsünden 3 bıçak yarası alan kongre adayının hastanede tedavi edildiği ve hayatitehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Batista, Instagram hesabında hastane önlüğü içinde bir fotoğrafını paylaşsa da olaya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Seçim öncesi yasak aşk skandalı Kongre Adayı göğsünden bıçaklandı...

Genç kadının karakola gidip ifade verdiği ve yetkililerin olaya ilişkin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Yasak aşk skandalı bugün Brezilya medyasında da sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan birisi oldu.

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#Brezilya#Seçim#Yasak Aşk

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