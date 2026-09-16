Seçim öncesi İsrail hükümetinde deprem: Ben-Gvir Netanyahu'yu hedef aldı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında, 27 Ekim'deki parlamento seçimlerinin ardından kurulacak olası hükümet koalisyonu konusunda gerilim yükseldi. Anlaşmazlığın, Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi partisinin gelecekte Netanyahu liderliğindeki bir koalisyonun parçası olup olmayacağı etrafında yaşandığı kaydedildi.

Kanal 12'nin Netanyahu ve Ben-Gvir arasında bir görüşme gerçekleştiği ve iki ismin anlaşmazlıklarını çözdüğü iddiasını yalanlayan Ben-Gvir'in partisi, böyle bir görüşmen yapılmadığını duyurdu. Ben-Gvir'in partisi, Netanyahu'nun yakınındaki isimlere Yahudi Gücü'nün bir sonraki hükümetinde yer almayacağını ve koalisyon ortağı olarak Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u tercih ettiğini söylediğini iddia etti.

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Yaklaşan genel seçimler öncesinde Netanyahu üzerindeki baskı yeniden açılan 7 Ekim dosyasıyla daha da arttı. 7 Ekim 2023'te meydana gelen olaylarda yakınlarını kaybeden İsrailli aileler, yaşananlardan Netanyahu'yu sorumlu tutan bir dosya yayınladı. Dosyada, Netanyahu'nun 7 Ekim'e giden süreçte insanların ölümüne yol açan kararlar aldığı belirtildi.

NETANYAHU İLE BEN-GVİR'İN GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİASINA YALANLAMA

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, Netanyahu ile Ben-Gvir'in koalisyona ilişkin anlaşmazlıklarını yüz yüze bir görüşmeyle çözdüğünü öne sürdü. Yayın kuruluşuna göre Netanyahu, Ben-Gvir ve Likud milletvekili Tally Gotliv ile bir araya gelerek Yahudi Gücü Partisi'nin bir sonraki hükümette yer alacağına dair güvence verdi. Ancak Ben-Gvir'in partisi, son haftalarda böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini savunarak bu haberi yalanladı.

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Partinin açıklamasına göre Netanyahu, çeşitli isimlere Yahudi Gücü Partisi'nin bir sonraki hükümette yer almayacağını söyledi. İddiaya göre İsrail Başbakanı, koalisyon ortağı olarak Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u tercih ediyor. Bu durum, iki sağ partinin seçim öncesi dönemde karşı karşıya gelmesine yol açtı.

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BEN-GVIR'DEN NETANYAHU'YA KOALİSYON ELEŞTİRİSİ

Ben-Gvir, Netanyahu'yu kamuoyu önünde eleştirerek Yahudi Gücü Partisi'nin bazı Likud üyelerinden daha fazla sadakat gösterdiğini söyledi. Ben-Gvir, Eisenkot'u kendisinin yerine geçirme çabalarına karşı çıktığını ifade etti. Açıklama, iki isim arasındaki gerilimi kapalı kapıların ardından kamuoyu önüne taşıyan ilk olay olarak kayıtlara geçti.

Haaretz'in haberine göre Ben-Gvir'in eleştirileri, seçim öncesi dönemde iktidar bloğundaki çatlakların derinleştiğine işaret ediyor. Netanyahu'nun koalisyon tercihleri, seçim sonrası hükümet kurma sürecinin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları veriyor. Ulusal Güvenlik Bakanı'nın açıklamaları, partisinin gelecekteki bir koalisyonda yer alıp almayacağı konusunda soru işaretlerini artırdı.

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İsrail'de Knesset seçimlerinin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor ve yeni hükümetin kurulması, 120 sandalyeli parlamentodaki partiler arasında yapılacak koalisyon anlaşmalarına bağlı olacak.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

NETANYAHU'YA 7 EKİM SUÇLAMASI

7 Ekim 2023'teki olaylarda yakınlarını kaybeden bir grup aile, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istihbaratı yetersiz kullanarak ve yanlış yönlendirilmiş dış politikalar izleyerek saldırılara dolaylı yoldan neden olmakla suçladı. Aileler, İsrail hükümetinin politikaları ve kararları hakkında kamuya açık bilgileri derleyen ve Hamas'ın 2023'teki saldırısını gerçekleştirmesine olanak sağladığını iddia ettikleri "Dava 7/10" başlıklı 12 sayfalık bir belge yayınladı.

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'İSRAİL HÜKÜMETİ GERÇEKLERİ ÖRTBAS ETTİ'

Aileler, "'7/10 Dosyası'ndaki kanıtlar, katliamın tek bir karar ya da tek bir başarısızlığın sonucu olmadığını, Hamas'ın İsrail'in şimdiye kadar yaşadığı en ölümcül olayları gerçekleştirmesine izin veren yıllarca süren bir politikanın sonucu olduğunu gösteriyor" diyerek, hükümeti sorumluluktan kaçmak için gerçekleri örtbas etmekle suçladı.

Washington Examiner'ın bildirdiğine göre, İbranice olarak yayınlanan raporda, insanların ölümüne yol açan çeşitli hükümet kararlarına işaret edildi.

'7 EKİM NETANYAHU'NUN POLİTİKALARI SONUCU YAŞANDI'

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Raporda ayrıca, Netanyahu hükümetinin bir saldırının yaklaştığına dair uyarıları görmezden geldiği öne sürüldü. Raporda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed'in 7 Ekim'den haftalar önce böyle bir operasyonun planlandığı konusunda açıkça uyardığını belirten Haaretz gazetesinin haberi de yer aldı.

Ailelerin yayınladığı dosya, Netanyahu hükümetinin yıllar boyunca izlediği politikaların bir sonucu olarak 7 Ekim saldırısının gerçekleştiğini savunuyor. Aileler, olayla ilgili bağımsız bir devlet soruşturması açılmasını talep etti.