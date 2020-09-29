Seçim öncesi ABD’yi karıştıran iddia: Trump berber parasını bile vergiden düşmüş

ABD Başkanı Donald Trump’ın, başkanlığa aday olduğu yıl ve Beyaz Saray’daki ilk yılında yalnızca 750 dolar (5.870 TL) federal gelir vergisi ödediği ortaya çıktı. The New York Times gazetesinde yayınlanan bir habere göre, şimdiye kadar vergi beyannamelerini kamuoyuna açıklamayan tek başkan olan Trump, son 15 yılın 10’unda hiçbir federal gelir vergisi ödemedi.

OTELİ DE ZARAR YAZIYOR

2016 seçimlerinden önce ABD’yi kendisi gibi ‘paradan anlayan’ birinin yönetmesi gerektiğini söyleyen Trump’ın golf sahalarındaki kayıplarının 2000 yılından beri 315 milyon doları (2.4 milyar dolar) aştığı, ancak yabancı ülkelerdeki lisans hakları anlaşmalarından başkan olduktan sonraki iki yılda 73 milyon dolar (571 milyon TL) gelir elde ettiği bildirildi. Washington’da Beyaz Saray karşısındaki Trump International Hotel’in ise 55 milyon dolar (430 milyon TL) kaybettiği belirtildi.

VERGİ İADESİ İLE GERİ ALDI

NYT’nin haberine göre, Trump 18 yıl boyunca 95 milyon dolar (743 milyon TL) vergi ödese de bu paranın 72.9 milyon dolarlık (570 milyon TL) kısmını vergi iadesi talep ederek geri aldı. Haberde Trump’ın federal başvurulara dayanan 21.2 milyon dolarlık (165.9 milyon TL) eyalet ve yerel vergi iadelerini de cebe attığı belirtildi. 2016 başkanlık seçimleri öncesinde beyannamesini, İç Gelir Servisi mali denetimine takıldığı için açıklamayacağını söyleyen Trump’ın büyük miktarda aldığı vergi iadesini seçmene yansıtmak istemediği kaydedildi. Trump’ın lüks bir yaşam tarzını finanse etmek için evlerinin, uçaklarının ve hatta televizyon programı “The Apprentice” (Çırak) sırasındaki berber giderleri için harcanan 70 bin doları da (547 bin TL) vergiden düştüğü ortaya çıktı.

BIDEN İLE TELEVİZYON DÜELLOSU VAR

3 Kasım seçimlerine geri sayımın hızlandığı şu günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti’den rakibi Joe Biden ile bu akşam (TSİ yarın sabaha karşı) televizyon düellosuna çıkacak. Başkan Trump, NYT’ın vergi haberini ‘yalan haber’ olarak nitelerken konunun münazarada geniş yer tutması bekleniyor.

Trump’ın 2016’da 750 dolar vergi ödediğinin ortaya çıkması üzerine Biden’ın ekibi, öğretmenlerin 7.239, itfaiyecilerin 5.283 ve hemşirelerin 10.216 dolar gelir vergisi ödediğine dair paylaşım yaptı. 74 yaşındaki Trump ise 78 yaşındaki rakibi Biden’ın akıl sağlığına gönderme yaparak öncesinde doping testi yapılmasını istedi.