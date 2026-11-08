Seçim hezimetinin ardından Trump’tan yeni özel kalem müdürü

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Atama, Trump’ın seçim yenilgisinin ardından politikalarında yumuşama yerine daha sert, merkeziyetçi ve Kongre ile çatışmacı bir yönetim anlayışı izleyeceğine işaret ediyor.

Wiles’ın görevden alınmasında seçim sonuçlarının ardından yaşanan gerilim etkili oldu. Trump, seçim gecesi Beyaz Saray’daki toplantıda Wiles’ı diğer yetkililerin önünde eleştirdi. Wiles, Trump’ı frenleyen bir isim olarak gören muhafazakâr çevrelerin de bir süredir hedefindeydi. Miller tercihi ise yönetimin sert çizgisini sürdürme arzusunu yansıtıyor. Agresif göçmen politikalarının mimarı olan Miller, Trump kararnamelerinin büyük kısmının da arkasındaki isim. Kabine kurumları üzerinde de nüfuz sahibi olan Miller ataması, Demokratların kontrolündeki Kongre’den gelmesi beklenen soruşturmalara karşı Trump’tan “mücadele edeceğim” sinyali olarak görülüyor.

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