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Seçim hezimetinin ardından Trump’tan yeni özel kalem müdürü

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#Beyaz Saray#Kongre
Seçim hezimetinin ardından Trump’tan yeni özel kalem müdürü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 07:00

KONGRE ara seçimlerinin ardından yönetiminde değişiklik yapıp yapmayacağı merak edilen ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles’ın yerine danışmanlarından Stephen Miller’ı getirdi.

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Atama, Trump’ın seçim yenilgisinin ardından politikalarında yumuşama yerine daha sert, merkeziyetçi ve Kongre ile çatışmacı bir yönetim anlayışı izleyeceğine işaret ediyor.

Wiles’ın görevden alınmasında seçim sonuçlarının ardından yaşanan gerilim etkili oldu. Trump, seçim gecesi Beyaz Saray’daki toplantıda Wiles’ı diğer yetkililerin önünde eleştirdi. Wiles, Trump’ı frenleyen bir isim olarak gören muhafazakâr çevrelerin de bir süredir hedefindeydi. Miller tercihi ise yönetimin sert çizgisini sürdürme arzusunu yansıtıyor. Agresif göçmen politikalarının mimarı olan Miller, Trump kararnamelerinin büyük kısmının da arkasındaki isim. Kabine kurumları üzerinde de nüfuz sahibi olan Miller ataması, Demokratların kontrolündeki Kongre’den gelmesi beklenen soruşturmalara karşı Trump’tan “mücadele edeceğim” sinyali olarak görülüyor.

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#Donald Trump#Beyaz Saray#Kongre

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