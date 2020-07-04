Seçim hezimeti sonrasında başbakan değişti

İç ve dış politikada ciddi sıkıntı yaşayan, 28 Haziran’daki yerel seçimlerde de çok ağır darbe alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeni bir yol arayışına girdi. Bu arayışın başlangıç noktası ise 37 ay görevde kalan Başbakan Edouard Philippe’in istifası oldu. Philippe ile birlikte tüm kabine istifa etti.

YENİ BAŞBAKAN BÜROKRAT KÖKENLİ

Göreve geldiğinden bu yana, 13’ü istifa ederek, 17 bakanın ayrıldığı kabinede daha önce yaptığı değişikliklerde Philippe’ten vazgeçmeyen Macron bu kez yöntem değiştirdi. Yerel seçimlerde Fransa’nın kuzeyindeki Le Havre’da belediye başkanı seçilen Philippe’in yerine ülkenin koronavirüs salgını tecridinden çıkış stratejisini ulusal düzeyde koordine eden Jean Castex’i atadı. Geçmişte herhangi bir bakanlık görevi bulunmayan Castex’in Philippe kadar önde olan bir profil çizmesi beklenmiyor. Sandıktan çıkan tablo, son dönemde Türkiye’ye karşı izlediği agresif politikayla da dikkat çeken Macron açısından göreve geldiğinden bu yana en önemli darbelerden biri olarak değerlendirilmişti.