Seçim arifesinde savaş telaşı

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Ortadoğu’da ABD ile İran arasında savaşın yeniden başlayabileceğine ilişkin endişeler, Washington’ın askeri seçenekleri masada tutması ve İsrail’in olası saldırılar için hazırlıklarını tamamlamasıyla arttı. CNN, “Ara seçimler sonrası İran savaşının yeniden başlayabileceği korkusuyla Ortadoğu’da alarm” başlıklı haberinde, bölge halkının olası bir çatışmanın günlük yaşamı felce uğratmasından endişe ettiğini aktardı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın geriye kalan nükleer tesislerini 10 dakika içinde vurabileceklerini söylemesi, savaş ihtimaline ilişkin kaygıları artırırken, gözler yarın yapılacak Kongre ara seçimlerinin ardından Washington’ın atacağı adımlara çevrildi.

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‘10 DAKİKADA VURABİLİRİZ’

Trump, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İran’da hedef alınması gereken “bir veya iki tesis” kaldığını belirterek, “Bunları 10 dakika içinde vurabiliriz. Böyle bir planımız var” dedi. Şüpheli nükleer tesislerden Balta Dağı’nın da hedef alınması gerektiğini savunan Trump, Washington’ın anlaşma için acele etmediğini söyledi. ABD basınında ara seçimlerin hemen ardından İran’a yönelik yeni bir saldırı düzenlenebileceğine ilişkin haberler gündeme gelirken, Trump bu hafta yeni bir operasyon başlatılıp başlatılmayacağı sorusuna yanıt vermekten kaçındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da askeri seçeneklerin hazır olduğunu ancak Trump’ın henüz yeni bir saldırı kararı almadığını açıkladı.

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İSRAİL TRUMP’IN KARARINI BEKLİYOR

Washington’dan gelen açıklamalarla eş zamanlı olarak İsrail’in de İran’a yönelik yeni saldırılar için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İsrail ordusu geniş kapsamlı yeni saldırılar için hazırlıklarını bitirdi ve Trump’ın kararını beklemeye başladı. ABD ile İsrail arasındaki koordinasyonun sürdüğüne işaret eden bir diğer gelişme ise Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında önceki gün sabah saatlerinde gerçekleşen telefon görüşmesi oldu. Axios, Netanyahu’nun görüşme sırasında Trump’a yarınki ara seçimlerin hemen ardından İran’a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi için baskı yaptığını iddia etti.

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ERKEN OYDA 50 MİLYON AŞILDI

Ortadoğu’da savaş ihtimaline ilişkin gerilim sürerken, Washington’da gözler Trump yönetiminin geleceğini de etkileyecek Kongre ara seçimlerine çevrildi. Florida Üniversitesi verilerine göre 50,5 milyondan fazla Amerikalı erken oy kullandı. Böylece erken oy sayısı, 2022 ara seçimlerinde kullanılan toplam erken oyu yaklaşık 5 milyon geride bırakarak rekor kırdı. Erken oy kullanan kayıtlı seçmenlerin 10,7 milyonunu Demokratlar, 7,8 milyonunu ise Cumhuriyetçiler oluşturdu. Seçim sonuçları, Trump’ın Kongre üzerindeki siyasi etkisinin yanı sıra yönetimin iç ve dış politikadaki hareket alanı açısından da önem taşıyor.

MAGA TRUMP’TAN VAZGEÇMİYOR

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Politico’nun anketi, Cumhuriyetçi Parti içinde Trump’a yönelik desteğin, Kongre’de olası bir seçim yenilgisi ihtimaline rağmen güçlü kaldığını ortaya koydu. Ankete göre, MAGA tabanındaki seçmenlerin yüzde 54’ü, Cumhuriyetçilerin Kongre’nin iki kanadını da kaybetmesi halinde partinin Trump’tan uzaklaşmak yerine ona ve politikalarına daha fazla yaklaşması gerektiğini düşünüyor. Trump’tan uzaklaşılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 25’in altında kalıyor. Bulgular, olası bir seçim yenilgisinin Cumhuriyetçi Parti içinde Trump’ın liderliğine yönelik güçlü bir itirazı beraberinde getirmeyebileceğine işaret ediyor. Ara seçimlerin sonuçları, hem Kongre’deki güç dengelerini hem de Trump yönetiminin önümüzdeki dönemde izleyeceği politikaları etkileyecek.

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SON ANKETLER NE DİYOR

Yarınki seçim öncesinde anketler, Temsilciler Meclisi ve Senatoda başa baş bir yarışın yaşandığını gösteriyor. Son anketlere göre, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar 227 sandalyeyle 218 olan çoğunluk eşiğini aşarak avantajlı görünürken, 26 sandalyede çekişme sürüyor.

Yenilenecek 35 sandalyesi için yarışılan Senato’da ise Demokratların 47, Cumhuriyetçilerin 45 sandalyeyi garantilemesi öngörülüyor. Başa baş giden kritik 8 eyaletten en az 5’ini kazanması halinde Cumhuriyetçiler 50 sandalyeye ulaşabilir; 50-50 eşitlik durumunda ise Senato Başkanı sıfatıyla Başkan Yardımcısı JD Vance’in müdahalesiyle çoğunluk Cumhuriyetçilere geçebilir.

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Halihazırda Senato’da Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların 45 (2 bağımsız destekli), Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214 sandalyesi bulunuyor.

Trump, Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen Cadılar Bayramı partisine ‘kendi kılığına’ girerek katıldığını açıkladı.