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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 08.01.2021 - 04:16 | Son Güncelleme:

Seçilmiş ABD başkanı Biden 2 bakan adayını açıkladı

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Seçilmiş ABD başkanı Biden 2 bakan adayını açıkladı
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Ticaret Bakanlığına Gina Raimondo'yu, Çalışma Bakanlığına ise Marty Walsh'ı getireceğini açıkladı.

Biden, kabinesini oluşturacak yeni isimleri açıklamaya devam ediyor.

Joe Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, Rhode Island Valisi Raimondo Ticaret Bakanlığına, Boston Belediye Başkanı Walsh ise Çalışma Bakanlığı görevine getirilecek.

Kabinede yer alacak bakanların ABD Senatosu'nda onaylanması gerekiyor.

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