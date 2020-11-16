Seçenekleri tükeniyor

Başkanlık yarışını Demokrat rakibi Joe Biden’a karşı kaybeden ancak sonuçları kabul etmemekte ısrar eden Donald Trump’ın önündeki seçenekler giderek tükeniyor. Arizona’da oyların yeniden sayılmasının işe yaramayacağını anlayarak bu talebinden vazgeçen Trump’ın avukat ekibinin, mahkemelere seçim usulsüzlüğü konusunda sundukları kanıtların yetersiz olduğu belirtiliyor. Trump, geride kaldığı Georgia’daki çabalarının gayet iyi ilerlediğini söylese de eyaletteki yeniden sayım sürecinin bir “aldatmaca” olduğunu ileri sürerek kafaları karıştırdı.

‘O KAZANDI ÇÜNKÜ SEÇİM HİLELİ’

Öte yandan Trump, dün Twitter’dan Biden’ı kastederek “O kazandı çünkü seçim hileli” şeklinde paylaşım yaptı. “O kazandı” ifadesi Amerikan kamuoyunda, “Başkan ilk defa kaybettiğini kabul eder gibi göründü” yorumlarına neden oldu. Ancak bu yöndeki tartışmalar üzerine ikinci bir tweet atan Trump, bu kez, “O sadece sahte haber medyasının gözünde kazandı. Hiçbir şey kabul etmiyorum” dedi. Trump’ın bu paylaşımlardan önce Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada, yeni yönetim kim olursa olsun, COVID-19 konusunda görev süreleri dolana kadar uygulamalarının değişmeyeceğini söylemesi de “seçim sonucunu kabul edebileceği” yönünde algılanmıştı.

WASHINGTON’DA ARBEDE

Bu arada Trump’a destek vermek amacıyla başkent Washington’da düzenlenen kapsamlı gösterilerde arbede yaşandı. Trump destekçisi kalabalıkla Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter) ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray yakınlarında karşı karşıya geldi. Gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda ufak çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü. Olaylarda siyah bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı. Polis, en az 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.