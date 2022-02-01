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Sebebi şaşkına çevirdi: Singapurlu Tiktok'çular kendini kiralıyor!

#Tiktok#Singapur#Çin
Sebebi şaşkına çevirdi: Singapurlu Tiktokçular kendini kiralıyor

Singapurda yaşayan TikTok kullanıcıların yaptığı şey gazete manşetlerine taşınınca tüm dünya hayrete düştü. 'Kendilerini kiralayan' kişilerin bunu neden yaptıkları ise duyanları tam anlamıyla şaşkına çevirdi.

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Singapurlu TikTok kullanıcılarının Çin Yeni Yılı döneminde kendilerini kiraladıkları ortaya çıktı. TikTok'çuların bunu yapma sebebi ise en az yaptıkları şey kadar şaşırtıcı...

"Her gün 50 Singapur dolarına (36,88 ABD doları) Wayne Chia sizi gezdirecek, akrabalarınızla mahjong oynayacak ve elleriniz kirlenmesin diye sizin için karidesleri soyacak.

Daha da önemlisi, o senin erkek arkadaşın gibi davranacak, böylece her Çin Yeni Yıl aile toplantısında neredeyse kaçınılmaz olan akrabalardan gelen o korkunç "neden hala bekarsın?" sorusundan kurtulabileceksin."

21 yaşındaki Wayne Chia, tatil sezonu öncesinde Singapur'da viral hale gelen bir şakanın parçası olarak TikTok'ta kendini “Çin Yeni Yılı Sevgilisi” şeklinde tanıttı daha doğrusu 'pazarladı'. 

Sebebi şaşkına çevirdi: Singapurlu Tiktokçular kendini kiralıyor

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Çin ve Çin diasporası tarafından ay takvimine göre kutlanan Çin Yeni Yılı, bu yıl 1 Şubat'ta başladı ve her yıl yapılan bu kutlama 15 gün sürüyor.

Chia, şu ana kadar 230.000'den fazla izlenen videosunda, "sizi rahatsız edenlerle" uğraşmak ve akrabalarınızla mahjong oynamak da dahil olmak üzere, erkek arkadaşınız olarak yapacağı her şeyi listeliyor.

Serbest fotoğrafçı olan Chia, Insider'a bunu şaka olarak yaptığını söylese de yüzlerce talibi olduğunu söyledi.

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Chia, "Videoyu yayınladıktan sonra, müsait olup olmadığımı öğrenmek isteyen insanlardan gelen yoğun mesajlarla uyandım. Bazıları bu yıl şehirde olmayacaklarını söyledi ve bir sonraki Çin Yeni Yılı için randevu alıp alamayacaklarını sordu." dedi.

Bekâr olan Chia, talipleri "kendini satmak" istemediği için kabul etmediğini, ancak videosunun insanları güldürmesini umduğunu söyledi.

Sebebi şaşkına çevirdi: Singapurlu Tiktokçular kendini kiralıyor
Wayne Chia'nın paylaşımı o kadar çok karşılık aldı ki genç adam şaka yaptığını söylemek zorunda kaldı

Singapur Ulusal Üniversitesi'nde sosyoloji uzmanı olan Mu Zheng'e göre, baskı, gençler arasındaki "modern bireycilik" ile yaşlı nesiller arasındaki "geleneksel ailecilik" arasındaki beklentilerin çatışmasından kaynaklanıyor.

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Zheng, “Birçok genç geniş ailelerinden uzaktayken hayatlarını yaşamakta özgür olsa da, aile toplantılarında akrabalarının ilişki durumlarıyla ilgili sorularından kaçamıyorlar. Evrensel evliliğin yerleşik normu nedeniyle, daha ileri yaşlarda bekâr kalmak, rahatsız edici, utanç verici ve tatsız olabilen aile toplantıları sırasında bu gençleri hedef tahtası haline getirebiliyor.” dedi.

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Bazı TikTok kullanıcıları, şakayı 15 günlük Çin Yeni Yılı dönemine denk gelen Sevgililer Günü'nü de içerecek şekilde genişletti.

Singapur'dan TikToker @f0xypony, olası bir müşterinin evine 288 Singapur doları (212,37 ABD doları) karşılığında gideceğini ve ek 188 Singapur doları (138,63 ABD doları) karşılığında ona akşam yemeği pişireceğini söyledi.

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Sebebi şaşkına çevirdi: Singapurlu Tiktokçular kendini kiralıyor
Çin Yeni yılı kutlamaları

23 yaşındaki Sherry Lee, 80 ABD dolarından başlayan bir “Sevgililer Günü için Kız Arkadaş” ilanı yayınladı ve Insider'a "Çünkü bütün arkadaşlarım bunu yapıyordu" dedi.

Lee, potansiyel taliplerinden "yoğun bir tepki" aldı. Aslında, video o kadar çok ilgi gördü ki sonunda onu kaldırmak zorunda kaldı.

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#Tiktok#Singapur#Çin

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