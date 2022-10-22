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Sebebi şaşırttı: Belçika'da restoran sahibi müşterilerden 1 Euro istiyor...

Güncelleme Tarihi:

#Belçika#Elektrik Faturası#Enerji Krizi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 15:41

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş Avrupa'da tüm dengeleri altüst etti. Kara kışın yaklaşmasıyla birlikte sadece vatandaşlar değil, işletme sahiplerini de panik sardı...

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de 20 şubesi bulunan zincir restoran sahibi Michel De Bloos, enerji fiyatlarındaki artışın elektrik faturasına aylık ek 100 bin Euro olarak yansıdığını belirterek faturayı ödeyebilmek için her müşterisinden hesaba ek 1 Euro istiyor.

Avrupa'da yaşanan enerji fiyatlarındaki artış, işletmeleri zora sokuyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de faaliyet gösteren ve 20 şubesi bulunan zincir restoran sahibi Michel De Bloos, enerji fiyatlarındaki artışın elektrik faturasına aylık ek 100 bin Euro olarak yansıdığını belirterek faturayı ödeyebilmek için sıra dışı bir yola başvurdu.

Restoranlarının aylık ortalama 100 bin müşterisi olduğunu belirten zincir restoran sahibi Bloos, çareyi her müşterisinden hesaba ek 1 Euro istemekte buldu.

Sebebi şaşırttı: Belçikada restoran sahibi müşterilerden 1 Euro istiyor...

"ORTALAMA AYLIK 100 BİN MÜŞTERİMİZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

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Michel De Bloos, "20 restoranı olan bir grubuz. Son enerji fiyat artışlarıyla birlikte aylık 100 bin Euro'luk ek bir elektrik faturası, dikkat edin ek fatura geldiğini gördük. Ortalama aylık 100 bin müşterimiz olduğunu da biliyoruz. Tüketim açısından, kullandığımız elektrikli aletler bakımından, kullandığımız kilowatt bakımından kontrol ettim, aylık faturada 100 bin Euro'luk artış bizim gibi bir işletme için aşırı. Bu durumu müşterilerimize anlatıp onlarla bu artışı onlarla 1 Euro olarak paylaşmayı istedim" dedi.

Sebebi şaşırttı: Belçikada restoran sahibi müşterilerden 1 Euro istiyor...

"BİZİM TEK GELİR KAYNAĞIMIZ SADECE MÜŞTERİLERİMİZ"

Müşterilerin talebini genel olarak anlayışla karşıladıklarını belirten Bloos, "Müşterilerimiz bu krizi aşmamızı umuyor. Diğer birçok iş yeri gibi kilit vurmamızı istemiyorlar. Bugün çok sayıda işletme krizden çıkamadı. Bizim tek gelir kaynağımız sadece müşterilerimiz. Onlardan başka kimseyle konuşup yardımlarını isteyemezdik. Olumlu başka bir şey daha var ki bu durum geçici. Piyasa düzelince biz de bu uygulamayı bırakacağız" ifadelerini kullandı.

Sebebi şaşırttı: Belçikada restoran sahibi müşterilerden 1 Euro istiyor...

MASALARA MEKTUP BIRAKTI

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De Bloos, Uzak Doğu mutfağına ait lezzetler sunulan restoranlarında müşterilerine durumu anlatan bir de mektup yazdı.

Her masaya bırakılan mektupta, yaşanan son enerji fiyatlarındaki artışın faturalara yansıması anlatılırken, müşteri sayısının denkliği sayesinde kişi başı 1 euro ek ödeme alınarak krizin aşılmasının beklendiği belirtiliyor.

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