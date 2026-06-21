Sebebi Ruslara navigasyon yardımı! Zelenski’den Lukaşenko’ya ‘vururuz’ tehdidi

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Belarus’un Ukrayna sınırındaki iki bölgesinde bulunan röle vericilerinin Rus Şahid kamikaze dronlarının yönlendirilmesinde kullanıldığını savunan Zelenski, Minsk yönetiminin adım atmaması halinde Ukrayna’nın müdahale edeceği uyarısında bulundu.

Önceki akşam yaptığı basın açıklamasında, Belarus liderinin savaşa dahil olmak istemediğini söylediğini, bunun kanıtlanmasının yolunun söz konusu sistemlerin devre dışı bırakılmasından geçtiğini savundu ve “Bir hafta yeterli olur. Ekipmanı kaldırmazlarsa biz yaparız” diye konuştu.

Ukrayna kaynaklarına göre Belarus’taki röle vericileri ve haberleşme altyapısı, Rus ordusunun Şahid tipi dronlarının hedef ayarlaması ve yönlendirilmesinde kullanılıyor. Kiev yönetimi, Rusya’nın Belarus’taki söz konusu ağı en az şubat ayından bu yana kullandığını öne sürüyor.

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Açıklamalarında savaşın diplomatik boyutuna da değinen Zelenski, Rusya ile barış görüşmelerinin yeniden başlayabileceğini söyledi. Olası müzakerelerde ABD ve Avrupa’nın da yer almasını istediklerini ve bunun için uygun bir format bulunması gerektiğini belirten Zelenskiy, “Ruslara formatı seçme fırsatı veriyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Zelenski ayrıca G7 temaslarında Ukrayna’nın hava savunmasının güçlendirilmesi ve ABD ile füze üretimine yönelik lisans işbirliği konusunda olumlu sinyaller aldığını açıkladı.

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VARŞOVA KİEV HATTINDA ‘İSYAN ORDUSU’ KRİZİ

Polonya ile Ukrayna arasında, Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) üzerinden başlayan tarih tartışması diplomatik krize dönüştü. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye daha önce verilen ve Polonya’nın en yüksek devlet nişanı olan Beyaz Kartal Nişanı’nı geri aldı. Varşova’nın adımını “stratejik hata” olarak nitelendiren Kiev yönetimi, Ukrayna’dan verilen ödülleri tek tek iade ettiklerini açıklamaya başladı.

SEMBOLLERİN ÇATIŞMASI

Tartışmanın merkezindeki UPA, Ukrayna’da bağımsızlık mücadelesinin sembollerinden biri olarak görülüyor; ancak Polonya’da örgüt, Volın bölgesinde 1943-1945 arasında on binlerce Polonyalı sivilin öldürüldüğü katliamlarla hatırlanıyor. Politico’ya göre Nawrocki, nişanı geri alma kararını yaklaşık bir aydır değerlendiriyordu. Polonya tarafı, meseleyi yalnızca tarih tartışması olarak değil, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyelik süreci, göç ve Ukraynalı mülteciler başlıklarıyla birlikte ele alıyor.

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‘KAVGA PUTİN’E YARAR’

Kiev’den Varşova’nın adımına sert karşılık verdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kyrylo Budanov, Polonya’dan aldığı Altın Liyakat Haçı’nı iade etti. Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da Varşova’dan aldığı nişanı geri vereceğini açıkladı. Ukrayna’nın Varşova Büyükelçisi Vasyl Bodnar da benzer adım attı. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise tansiyonu düşürmeye çalışıyor. Tusk, tartışmanın “Putin’i memnun ettiğini ve müttefikleri şaşırttığını” söyleyerek iki tarafa da gerilimi tırmandırmama çağrısı yaptı. Polonya, Rusya’nın işgaliyle savaşın başından bu yana Ukrayna’nın en önemli destekçileri arasında yer alıyor.