Sebastian Kurz siyaseti bıraktığını açıkladı

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Avusturya’da "rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Başbakan Sebastian Kurz, görevinden istifa etmişti.



SİYASETİ BIRAKTIĞINI DUYURDU

Merkez sağcı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı olarak parlamentoda kalmaya devam eden

Kurz bugün siyaseti bıraktığını duyurdu.



Kurz Viyana'da gazetecilere verdiği demeçte, ailesine zaman ayırmak istediğini söyleyerek, "Bugün hayatımda yeni bir sayfa açılıyor" dedi. "Aldığım karar benim için kolay değildi," diyen Kurz yolsuzluk iddialarıyla mücadele etmek zorunda olmanın bedelini ağır ödediğini ve siyasete olan tutkusunun azaldığını da sözlerine ekledi.



MUHALEFET 'İSTİFA YETMEZ' DEMİŞTİ

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela-Rendi Wagner, Kurz’un istifasının özünde çok da bir anlam ifade etmediğini, parti genel başkanı olduğu sürece "gölge başbakan" olarak "Kurz düzeni"ni sürdüreceğini iddia etmişti.

GÜNLERCE KONUŞULAN YOLSUZLUK SKANDALI



Savcılık; rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla Başbakan Kurz hakkında soruşturma başlatmıştı.



2016-18 döneminde Kurz ve partisinden bazı isimlerin Maliye Bakanlığının bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna para aktardığı iddiası ülkede uzunca bir süre konuşulmuştu.