SDG’nin üç günü kaldı… Şam güçleri DEAŞ kampında kontrol sağladı

Şam yönetiminin 18 Ocak Mutabakatı’nın hayata geçirilmesi için yanıt beklediği SDG’ye verilen dört günlük mühlet cumartesi akşamı doluyor. Ancak ateşkes sürecinde sahadaki hareketlilik tamamen sona ermiş değil. Dün özellikle DEAŞ’lı teröristlerin ailelerinin tutulduğu El Hol kampı çevresinde hareketlenmeler yaşandı. Suriye hükümet güçleri kampın belirli bölümlerine girip kontrolü sağladı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke ilindeki El Hol Kampı ile son dönemde güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı cezaevlerini yasaklı güvenlik bölgeleri ilan etti. ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 18 Ocak Mutabakatı çerçevesinde, DEAŞ’lı tutukluların bulunduğu kamp ve cezaevlerini Şam’ın devralacağını belirtmişti.

HASEKE’DE ATEŞKES İHLALİ

Haseke kırsalında geniş bir alana konuşlanan Şam güçleri, Ayn el Arab (Kobani) çevresinde yer alan ve M4 karayolu hattında 40 kilometrelik bir alanda çok sayıda köyü kontrolü altına aldı.

DEAŞ’LI MAHKÛMLAR IRAK’A

Öte yandan dün akşam ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM’un X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye’de tutuklu bulunan 7.000 DEAŞ’lı tutukluyu Irak’ta güvenli bölgelere sevketmek için operasyon başlatıldığı duyuruldu. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, “Nakil görevi, ABD kuvvetlerinin Suriye’nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ’lının Irak’taki güvenli bir konuma başarıyla taşınmasıyla başladı” ifadeleri kullanılırken, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, “Irak hükümeti de dahil olmak üzere bölgesel ortaklarla yakın koordinasyon halindeyiz ve onların DEAŞ’ın kalıcı olarak mağlup edilmesini sağlamadaki rollerini içtenlikle takdir ediyoruz” dedi.

El Hol kampı artık Şam güçlerinin kontrolünde.