SDG ve Şam yönetimi yeniden masada

BAŞKENTTE GÖRÜŞME

Kısa süre önce bazı sözde SDG yetkililerinin görüşmelerin tıkandığı yönündeki açıklamalarına karşı, Syria Observer’ın haberine göre Suriye’nin kuzeydoğusundaki sözde özerk yönetimin dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed’in başkanlığında bir heyet, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve Şam yetkilileriyle bir araya geldi. SDG’nin talep ettiği kısmi otonomi ile Şam’ın tam entegrasyon beklentisi arasında bir köprü kurulmaya çalışılıyor. Kaynaklar, geçen perşembe yapılan toplantıda gerginliklerden uzaklaşıldığını ve “olumlu” bir atmosferde geçtiğini aktardı. Şeybani’nin SDG kontrolündeki bölgelerden temsilcileri Suriye parlamentosuna kabul etme konusunda Şam’ın “açık” olduğunu söylediği ve bunun bölgenin siyasal entegrasyonuna yönelik somut bir sinyal olarak algılandığı belirtildi.