SDG-Şam hattında gerilim artıyor

10 Mart’ta SDG lideri Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında imzalanan entegrasyon mutabakatının uygulanmasıyla ilgili görüşmelerin askıya alındığı öğrenilirken, Esad rejiminin devrilmesinin ardından eylül ayında ilk parlamento seçimlerini yapmaya hazırlanan ülkede SDG kontrolündeki Haseke ve Rakka illeriyle güneydeki Süveyda illerinde “güvenlik gerekçeleriyle” sandık kurulmayacak.

GÖRÜŞMELER DURDU

SDG’nin müzakere heyetinde yer alan Süryani Birlik Partisi Başkanı Senherib Bersum, Rudaw’a yaptığı açıklamada Şam’ın Paris’te yapılması planlanan yeni turu reddetmesinin ardından görüşmelerin askıya alındığını kaydetti. Şam’ın SDG’den tüm askeri ve sivil yapıların feshedilmesi talebi nedeniyle görüşmelerin tıkandığını savunan Bersum, bölgedeki sözde otonom yapının ademi-merkeziyetçi bir sistem istediğini kaydetti.

ÜÇ BÖLGEDE SEÇİM YOK

Suriye’de eylül ayında yapılması planlanan ilk parlamento seçimleri, güvenlik endişeleri nedeniyle Süveyda, Rakka ve Haseke illerinde gerçekleştirilmeyecek. Üç ildeki güvenlik koşullarının seçimlerin adil ve şeffaf şekilde yürütülemeyecek hale geldiğini belirten Yüksek Seçim Komisyonu Basın Sözcüsü Nevvar Necme, Haseke ve Rakka’nın kuzeyindeki illerde de oylamanın “güvenli bir ortam” sağlanana kadar ertelenme ihtimali olduğunu açıkladı. Şam’ın kararının ardından açıklama yapan SDG, kararı “demokratik olmayan ve dışlayıcı bir adım” olarak nitelendirildi. SDG açıklamasında, “Bu dışlama yaklaşımıyla alınacak hiçbir karar bizi ilgilendirmeyecek ve bunu Kuzey ve Doğu Suriye halkları ve bölgeleri açısından bağlayıcı olarak değerlendirmeyeceğiz” denildi.