SDG ile Şam yönetimi Fransa’da görüşecek

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Yapılan ortak açıklamaya göre üç ülke “10 Mart anlaşmasının tam olarak uygulanmasına yönelik olarak Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasında Paris’te yapılacak bir sonraki istişare turuna mümkün olan en kısa sürede ev sahipliği yapma ihtiyacı konusunda mutabık kaldılar.”

İPTAL EDİLMİŞTİ

Aslında SDG ele başı Mazlum Abdi ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Paris’te perşembe günü görüşmesi bekleniyordu. Silahsızlanma talebine karşı çıkan SDG son anda görüşmeye katılmaktan vazgeçmişti. Cuma günü Şeybani, Barrack ve Barrot üçlü görüşme yaptı. Barrot’un Mazlum Abdi ile bir telefon görüşmesi yaparak “yaklaşan müzakere oturumunu teyit ettiği” belirtildi.

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SURİYE: İLERLEME YOK

Suriye Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü SDG ile yapılan anlaşmanın ilerlemediğini bildirdi. Paris’te Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD Temsilcisi Barrack ve Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile görüşme gerçekleştirirken Suriye Dışişleri Amerikan İşleri Dairesi Müdürü Kutaybe İdlbi, Suriye resmi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada terör örgütü PKK/YPG’nin Deyrizor’da vilayetin kaynaklarına el koyduğuna dikkati çekti. İdlbi, 10 Mart’ta SDG ile imzalanan anlaşmanın uygulanmasında şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.