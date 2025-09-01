SDG elebaşından tehlikeli çıkış: ‘Ateşkes bozulabilir’

Haberin Devamı

Aynı cümle içinde hem çatışmaların yeniden başlamasını istemediklerini hem de “her zaman hazır olduklarını” savunan Abdi, mesajında “Suriye’nin kuzeydoğusunda birkaç aydır ateşkes ve istikrar var ancak nihai anlaşmalar henüz sağlanamadığı için çatışmaların yeniden başlaması ihtimali devam ediyor. Çatışmanın yeniden başlamamasını umuyoruz, ancak kurumlarımızı ve halkımızı korumaya her zaman hazırız” ifadelerini kullandı.

Video mesajında 14 yıllık savaşın “yettiğini” kaydeden Abdi, “ileriye dönük tek yolun adem-i merkeziyetçi bir sistem” olduğunu savundu. Suriye için adem-i merkeziyetçilikten başka bir çözümün mümkün olmadığını iddia eden Abdi, “Her halkın kendi yerini bulacağı yeni bir Suriye inşa edilmelidir. Suriye artık 2011 öncesinin Suriye’si olmayacak” ifadelerini kullandı. Şam ile imzalanan 10 Mart Mutabakatı’nın bu yeni çerçeve için önemli bir zemin sunduğunu kaydeden Abdi, siyasi çözüm için adım adım ilerlenmesi gerektiğini savundu.