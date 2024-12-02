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Schumacher’in ailesine şantaj

Güncelleme Tarihi:

#Formula 1#Michael Schumacher#Markus Fritsche
Schumacher’in ailesine şantaj
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 07:00

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’in eski yardımcısı Markus Fritsche, Schumacher’in ailesini, kişisel fotoğraflarını yaymakla tehdit ederek 12 milyon Sterlin para istedi.

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Yedi kez dünya şampiyonu olan 55 yaşındaki Schumacher, 2013 yılında geçirdiği kayak kazası nedeniyle ciddi şekilde sakat kalmasından bu yana kamuoyunun önünde görülmüyor. Sekiz yıl boyunca Schumacher’ın tıbbi bakımına yardım eden Fritsche, işten çıkarılınca aileye şantaj yapmaya başladı. Savcılara göre Fritsche, uzun süredir arkadaşı olan Yılmaz Toztürkan ve bilişim uzmanı oğluyla beraber Schumacher hakkında yaklaşık 1.500 foto, 200 video ve kapsamlı kişisel tıbbi notları ifşa etmekle tehdit etti. Alman savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında üç isim yakalanırken, Fritsche kefaletle serbest bırakıldı.

9 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYOR

Geçirdiği kayak kazası sonrası sakat kalan Formula 1’in efsane şampiyonu Michael Schumacher malikanesinden dışarı çıkmıyor. Schumacher ailesi, 8 yıl tıbbi bakıma yardım eden Marcus Fritsche’in şantajıyla karşı karşıya. Wuppertal kentinde görülecek davanın bu ay sonunda başlaması bekleniyor. 

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#Formula 1#Michael Schumacher#Markus Fritsche

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