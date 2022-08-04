Schröder: Rusya çözüme hazır

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‘Putin dostu’ olarak bilinen eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkesin mümkün olduğunu söyledi. Önceki hafta Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Schröder, Almanya’da yayınlanan haftalık ‘Stern’ dergisi ile özel televizyon kanallarından RTL ve NTV’ye verdiği demecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorunun çözümü için yoğun çaba gösterdiğini de vurguladı. Schröder, “Tahıl Sözleşmesi’nde de olduğu gibi Türkler çok yardımcı oldu” dedi. “Ama Washington ‘Evet’ demezse bu işler yürümez” diyerek, sorunun çözümü için ABD’nin desteğine gereksinim duyulduğuna da dikkat çekti.

TAHIL İLK BAŞARI

Gerhard Schröder, Moskova’da yaptığı görüşmelerde Rusya’nın bir çözüme hazır olduğuna tanık olduğunu ve ateşkes sinyalleri aldığını da söyledi. Schröder tahıl anlaşmasıyla ilgili “Bu ilk başarıdır. Bu gelişme yavaş yavaş ateşkese dönüşebilir” dedi.

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DONBAS’A KANTON FORMÜLÜ

1998-2005 yıllarında Almanya Başbakanı olan Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) Schröder, Ukrayna’nın 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’ı kaybettiğini belirterek “Bir Rus Devlet Başkanı’nın Kırım’ı gözden çıkaracağını kim cidden düşünebilir” dedi. Schröder, Ukrayna’nın NATO üyesi olmadan da Avusturya gibi “tarafsız bir ülke” olarak kalabileceğini belirterek Donbas bölgesiyle ilgili soruna da İsviçre’deki ‘kanton modeli’ gibi bir çözüm bulunabileceğini de işaret etti.

Rusya’nın enerji devleri Rosneft ile Kuzey-Akım 1 ve 2 doğalgaz projelerindeki görevleri nedeniyle ağır eleştirilen Schröder, “Ben bu savaşın bir hata olduğunu defalarca söyledim. Benim Putin ile ilişkilerimi kesmem kimin işine yarar? Ben bu konuda kararımı verdim ve bu kararımın arkasındayım” dedi.