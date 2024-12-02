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Scholz'den Ukrayna'ya ziyaret: Kiev'e geldi

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#Almanya#Ukrayna#Valiz
Scholzden Ukraynaya ziyaret: Kieve geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 11:08

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Ziyareti duyuran resmi sosyal medya hesabından, elinde valizli fotoğrafı paylaşıldı.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Scholz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kiev'e geldiğine dair fotoğraf paylaştı.

Kiev'deki tren istasyonunda karşılanan Alman Başbakan Scholz, elindeki valizle trenden indi.

Scholz, paylaşımında, "Ukrayna, bize güvenebilir. Ne yapacağımızı söyleriz ve söylediğimizi de yaparız. Bunu bir kez daha açıklığa kavuşturmak için bu gece Kiev'e yola çıktım. Rus saldırı savaşına karşı 1000 günden fazla bir süredir kendini savunan bir ülkeden trenle geçtim." ifadelerine yer verdi.

Almanya’nın Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçisi olmayı sürdüreceğini vurgulayan Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinde aralık ayında 650 milyon avro değerinde yeni savunma teçhizatının teslim edileceğini açıklayacağını belirtti.

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#Almanya#Ukrayna#Valiz

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