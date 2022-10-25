Scholz'den güldüren öneri: Putin’le konuşun döner 4 Euro olsun

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Almanya’da artan fiyatlar ve hayat pahalılığına karşı protestolar ülke genelinde çoğalmaya başladı. Hafta sonu Almanya Başbakan Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir gönderme sosyal medyada gündem oldu. Başbakan Scholz’un gülmesine yol açan döner fiyatlarına yönelik tepki, Scholz’un hafta sonu Münih ziyareti sırasında yaşandı. Scholz bir ziyaretinde korumalarıyla makam arabasına giderken, bir kişi, “Döner 8 Euro (146 TL) oldu. Sevgili Scholz, bir dönere 8 Euro ödüyorum” diyerek sesini duyurmaya çalıştı. Ancak o ana kadar göstericilere bakmayan Scholz, protestocunun, “(Rusya lideri) Putin’le konuşun, döner yine 4 Euro (73 TL) olsun” demesi üzerine onlara bakarak güldü. Döner, Almanya’nın en ucuz hazır yemekleri arasında yer alıyor. Böyle bir protestoya konu olması, sosyal medyada da epey dikkat çekti.

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ENERJİ DARBOĞAZI

Korona salgını döneminde tedarik zincirindeki aksamanın ve ardından Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye etkisi Almanya’da giderek daha fazla hissedilmeye başladı. Doğalgazda Rusya’ya bağımlı olan ve bu yönüyle de ABD tarafından eleştirilen Almanya, savaşla birlikte kış aylarında enerji darboğazı tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Enerji maliyetleri enflasyonun artmasında en önemli etkenlerden biri oldu.

BORU HATLARI

Almanya, Rusya’nın başlattığı savaş nedeniyle faaliyete geçmeyen Kuzey Akımı 2 boru hattını tamamen iptal etmişti. Rusya ise bakım çalışmaları nedeniyle gaz tedarikini azalttığı Kuzey Akımı 1’den gönderdiği gazı eylül ayında tamamen kesti. Almanya, gaz tedarikini Norveç, Katar, ABD gibi ülkelerden sağlamaya çalışıyor.

ENFLASYON ARTIYOR

Almanya Merkez Bankası 2023 yılında ekonomide resesyon beklediğini açıkladı. Almanya’da enflasyon oranı Eylül 2022’de yüzde 10 oldu. Ağustos 2022’de ise enflasyon oranı yüzde 7.9 olarak gerçekleşmişti. Federal İstatistik Ofisi’ne (Destatis) göre 2022 tüketici fiyatları eylülde, Ağustos 2022’ye kıyasla yüzde 1.9 oranında arttı. Federal İstatistik Ofisi Başkanı Dr. Georg Thiel enflasyonun başlıca nedeninin enerji ürünlerindeki fiyat artışları olduğunu kaydetti.

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SCHOLZ: PUTİN’İN SAVAŞI BİZİ KENETLENDİRDİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün başkent Berlin’de düzenlenen 5. Alman-Ukrayna Ekonomi Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmasında, Almanya’nın da, Avrupa Birliği’nin de (AB) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başlattığı ve sürdürdüğü bu kanlı savaşta Ukrayna’nın yanında olduklarını yineledi. Scholz, “Bu savaş, Putin’in savaşıdır. Putin’in savaşı bizi birbirimize daha fazla kenetlendirmiş, dayanışmamızı daha da arttırmıştır. Ukrayna’nın yeniden ayağa kalkması için biz Almanya, AB olarak gereken her türlü yardımı ve katkıyı sürdüreceğiz” dedi. Scholz savaştan bu yana Almanya’ya bir milyondan fazla Ukraynalının sığındığını belirtti. Foruma katılan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal da, Almanya’ya, AB ülkelerine, ABD ve NATO ülkeleri ile kendilerine destek veren diğer ülkelere Ukrayna’ya katkılarından dolayı teşekkür etti. (BERLİN)