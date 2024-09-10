×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Scholz’dan Ukrayna’ya barış zirvesi önerisi: Rusya da masada olmalı’

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Olaf Scholz#Ukrayna
Scholz’dan Ukrayna’ya barış zirvesi önerisi: Rusya da masada olmalı’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 07:00

ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’da diplomasi yoluyla barışın sağlanması için Rusya’nın da katılacağı bir barış konferansı düzenlenmesi konusunda Volodimir Zelenski ile hemfikir olduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Alman devlet televizyonu ZDF’te yayınlanan “Yaz Söyleşisi” programında soruları yanıtlayan Şansölye Olaf Scholz, “Bu savaş durumundan çıkılıp, hızlı bir biçimde barış sağlanması zamanının geldiğini sanıyorum. Bunun için diplomasiye yoğunluk vermeliyiz” dedi. Zelenski ile yeni bir barış konferansı düzenlenmesi ve bu konferansta Rusya’nın da yer alması konularında mutabık olduklarını belirten Scholz, Ukrayna’ya yapılacak yardımların süreceğini söyledi.

‘UKRAYNA’YA YARDIM SÜRECEK’

Önceki hafta sonu Saksonya ve Thüringen’de yapılan eyalet seçimlerinde hükümet partilerinin düşük oy oranları almasında Ukrayna’ya yapılan yardımların da etkili olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı, “Bazı yurttaşlarımız Ukrayna’ya yardım yapmamızı desteklemiyor ama doğru olan yardımın sürdürülmesidir. Biz yardıma devam edeceğiz” diye konuştu.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Olaf Scholz#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!