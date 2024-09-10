Scholz’dan Ukrayna’ya barış zirvesi önerisi: Rusya da masada olmalı’

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Alman devlet televizyonu ZDF’te yayınlanan “Yaz Söyleşisi” programında soruları yanıtlayan Şansölye Olaf Scholz, “Bu savaş durumundan çıkılıp, hızlı bir biçimde barış sağlanması zamanının geldiğini sanıyorum. Bunun için diplomasiye yoğunluk vermeliyiz” dedi. Zelenski ile yeni bir barış konferansı düzenlenmesi ve bu konferansta Rusya’nın da yer alması konularında mutabık olduklarını belirten Scholz, Ukrayna’ya yapılacak yardımların süreceğini söyledi.

‘UKRAYNA’YA YARDIM SÜRECEK’

Önceki hafta sonu Saksonya ve Thüringen’de yapılan eyalet seçimlerinde hükümet partilerinin düşük oy oranları almasında Ukrayna’ya yapılan yardımların da etkili olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı, “Bazı yurttaşlarımız Ukrayna’ya yardım yapmamızı desteklemiyor ama doğru olan yardımın sürdürülmesidir. Biz yardıma devam edeceğiz” diye konuştu.