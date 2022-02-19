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Scholz'dan Rusya'ya uyarı: Büyük bir hata olur!

#Olaf Scholz#ALMANYA#Ukrayna
Scholzdan Rusyaya uyarı: Büyük bir hata olur

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Doğu Avrupa'daki çatışmanın tırmanması konusunda acil uyarılarda bulunarak, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün daha fazla ihlali Rusya için siyasi, ekonomik ve jeostratejik olarak yüksek maliyetlere yol açacak büyük bir hata olur” dedi.

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Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşma yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'ya gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Rusya ile olan ihtilafın dramatik bir durumda olduğunu dile getiren Scholz, “Avrupa'da savaş yeniden tehdit oluşturuyor ve bu risk önlenmiş değil. Kriz dinamiğini kırmanın tek yolu müzakere etmektir” dedi. Ukrayna çevresinde 100 binden fazla Rus askerinin konuşlandırılmasının hiçbir taraftan haklı görülmediğini de vurgulayan Scholz, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün daha fazla ihlali Rusya için siyasi, ekonomik ve jeostratejik olarak yüksek maliyetlere yol açacak büyük bir hata olur” şeklinde konuştu.

MÜZAKEREYE HAZIRIZ

Rusya’nın, Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliği sorununu savaş nedeni olarak gündeme getirmesine değinen Scholz, "Bu paradoksal bir şey, çünkü bu konuda verilecek bir karar yok" dedi. Scholz ayrıca, "Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlık ciddi bir hata olur ve bunun olmasını istemiyoruz. Evet, müzakereye hazırız" diye konuştu. Rusya'nın savunulamaz talepleri ile meşru güvenlik çıkarları arasında bir ayrım yapılması gerektiğini de dile getiren Scholz, ”Ukrayna'nın NATO'ya katılması için temel ihtimal de dahil olmak üzere bir ittifakı özgürce seçme hakkı müzakere edilemez. Aynı zamanda her iki taraf için de önemli olan güvenlik sorunları var. Her şeyden önce silah sistemleri ve tatbikatlarında şeffaflık, riskten kaçınma mekanizmaları ve silah kontrolüne yönelik yeni yaklaşımlar var" diye konuştu. NATO’nun ortaklarını saldırılara karşı savunacağını söyleyen Scholz, "Almanya, 5. maddenin garantisini - eğer ve ama'lar olmadan - destekliyor" dedi.

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#Olaf Scholz#ALMANYA#Ukrayna

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