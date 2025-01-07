Scholz’dan Musk’a ağır mesaj: Trolleri beslemeyin

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Musk’ın siyasi müdahaleleri hakkında yaptığı değerlendirmede, kendisinin Musk’a karşı hiçbir yakınlık göstermediğini belirterek “Sosyal demokratları takdir etmeyen zengin medya patronlarına alışığız. Kural şu: Trolü beslemeyin” diye konuştu.

AŞIRI SAĞCI WEIDEL’I X’TE AĞIRLAYACAK

Öte yandan Musk, Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak federal seçimler öncesinde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanı Alice Weidel’ı 10 Ocak tarihinde sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te canlı bir söyleşide ağırlayacak. X’in patronu aralık ayında, AfD’yi desteklediğini açıklamış ve çalkantılara neden olmuştu. Musk daha önce de Scholz’u ‘beceriksiz bir aptal’ olarak nitelendirerek, Magdeburg kentindeki Noel pazarına yapılan ölümcül saldırının ardından istifa etmesi gerektiğini söylemişti.