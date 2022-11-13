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Scholz’dan İran’a Siz nasıl kendi vatandaşlarınıza ateş açarsınız

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#Almanya#İran#Tepki
Scholz’dan İran’a Siz nasıl kendi vatandaşlarınıza ateş açarsınız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 07:00

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Almanya’ya sözlerine tepki gösterdi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Almanya’ya sözlerine tepki göstererek, “Siz nasıl bir hükümetsiniz ki kendi vatandaşlarınıza ateş ediyorsunuz? Bu şekilde hareket eden herkes, bizim direnişimizi bekleyebilir” dedi.

DERHAL SON VERİLMELİ

Scholz, haftalık videolu mesajında Mahsa Amini’nin (22) İran polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından 16 Eylül’de ölmesi sonucu başlayan protestoların artık “sadece bir kıyafet kuralı meselesi” olmadığını, özgürlük ve adalet mücadelesine dönüştüğünü söyledi. Scholz, Avrupa Birliği’nin (AB) halihazırda İran’a karşı farklı yaptırım paketlerini kabul ettiğini ancak daha fazla yaptırım uygulaması gerektiğini belirtti. Eylemlerde 300’den fazla kişinin öldüğünü, 14 binden fazla kişinin tutuklandığını belirten Scholz, “Şiddete derhal son verilmesini ve siyasi mahkûmlar ile tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi. Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, çarşamba günü AB’nin İran’a yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamış, Abdullahiyan, “Cevabımız orantılı ve kesin olacaktır” yanıtını vermişti.

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#Almanya#İran#Tepki

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