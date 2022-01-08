Scholz'dan aşı çağrısı: "Hemen koşarak gidin"

Haberin Devamı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Omicron varyantının tehlikeli olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek "Aşı olmaya gidin, hem de koşarak gidin" çağrısı yaptı.

Hızla yayılan varyanta karşı alınacak önlemleri eyalet başbakanlarıyla görüşen Scholz, sonrasında düzenlediği basın toplantısında alınan kararları açıkladı.

Aşı yaptırmayanlara karşı kısıtlamaları sertleştirdiklerini, sosyal temasları büyük ölçüde sınırlandıracak önlemler kararlaştırdıklarını söyleyen Scholz, bu önlemlerle "krizi aşmaya çalışacaklarını" vurguladı.

Başbakan, Omicron varyantı nedeniyle önümüzdeki haftalarda vaka sayılarında artış olacağını, hastanelerde de yoğunluk yaşanabileceğini belirterek, herkesin buna hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

EN ETKİLİ KORUMA 3. DOZ

Haberin Devamı

Omicron varyantına karşı en etkili korumanın 3. doz aşı ile sağlanabildiğinin altını çizen Scholz, Noel'e kadar 30 milyon doz aşı yapma hedefinde başarılı olduklarını; şimdi de Ocak ayı sonuna kadar 30 milyon kişiye daha hatırlatıcı doz aşılarını yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Moderna aşısının BioNTech aşısı kadar etkili olduğunu, hangi aşı mevcutsa bu aşının yaptırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Scholz, Omicron'un hızla yayılan bir varyant olduğuna dikkat çekerek "aşı olmaya gidin, hem de koşarak gidin" dedi.

Başbakan Scholz, hiç aşı olmamış olanlara ayrıca şu çağrıyı yaptı:

"Aşı olmamış olanlar, kendilerini tehlikeye sokuyor çünkü aşı olmamış olanların enfekte olma konusunda büyük bir tehlike altında olduğunu biliyoruz. Yeni varyant çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor, aşı olmamış olan herkes enfeksiyonun yakın bir zamanda onlara ulaşacağını bilmek zorunda. Yeni varyantın çok da tehlikeli olmadığı iddiaları doğru değil. Bu nedenle kendilerini koruyabilmeleri için olabildiğince çok kişinin aşı olabilmesine imkan sağlamak zorundayız."

YENİ KARARLAR NELERİ ÖNGÖRÜYOR?

Toplantı sonrasında açıklanan kararlar herkesi aşı olmaya, aşı olmuş olanları da üçüncü doz aşılarını yaptırmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Hiç aşı olmayanlar ve hastalığı atlatmamış olanlar, daha önce olduğu gibi kafe ve restoranlara giremeyecek, kapalı ortamlardaki kültürel ya da sportif etkinliklere de katılamayacak.

Haberin Devamı

Yeni kararlara göre, Covid-19'dan iyileşmiş olmak ya da iki doz aşı yaptırmış olmak, bundan sonra kafeler ve restoranlara girebilmek için yeterli olmayacak. Artık bu müşterilerden koronavirüs testi yaptırmaları ve negatif test sonucu ibraz etmeleri istenecek.

Üçüncü doz aşılarını yaptırmış olanlar ise bu uygulamadan muaf tutulacak; test sonucu ibraz etmeden kafeler ve restoranlara girebilecek.

KARANTİNA KURALLARI DEĞİŞTİ

Yeni kararlar, üçüncü doz aşılarını yaptıranlar için karantina kurallarının da esnetilmesini öngörüyor.

Temaslı olan ve enfekte olduğundan şüphelenilen herkesin prensip olarak 10 gün karantinaya girmesi gerekecek. Üçüncü doz aşılarını olmuş olanların ise, temaslı olmaları durumunda bile karantinaya girmelerine gerek kalmayacak.

Haberin Devamı

Kamu hizmetlerinde, kritik görevlerde olanların 7 gün sonra PCR testi ya da sertifikalı antijen testi yaptırmaları ve bunun negatif çıkması halinde karantina son bulacak.

Sağlık çalışanları içinse farklı bir düzenleme öngörülüyor. Hastane ve bakım evlerinde tedavi ya da bakım görenlerin korunması için izolasyonun 7 gün sonra ancak bir PCR testinin negatif çıkması halinde kaldırılması öngörülüyor. Ayrıca sağlık çalışanının, göreve başlamadan önceki 48 saat boyunca semptom göstermemesi gerektiği vurgulanıyor.

Temaslı öğrenciler içinse karantina 5 gün sonra PCR ya da antijen testinin negatif çıkması ile sonlandırılabilecek.

EVDEN ÇALIŞIN ÇAĞRISI

Kararlarda işveren ve çalışanlara önümüzdeki haftalarda mümkün olduğunca evden çalışmaları çağrısı yapıldı, bu sayede vaka sayılarında artışın engellenebileceği vurgulandı.

Haberin Devamı

Vatandaşlara ayrıca FFP2 maskesi takmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Omicron varyantının çok daha kolay bulaştığına dikkat çekilirken hem kapalı mekanlarda, hem yakın mesafe buluşmalarda, daha koruyucu olan FFP2 maskesinin tercih edilmesi istendi. Özellikle alışveriş sırasında ve toplu taşımada bu maskelerin takılmasının önemine vurgu yapıldı.

GECE KLÜPLERİ KAPALI KALACAK

Omicron vakalarının önümüzdeki günlerde hızla artmasından endişe eden federal hükümet ve eyaletler, gece kulüpleri ve diskoteklerin kapalı kalmaya devam etmesini kararlaştırdı. Dans etkinlerine de izin verilmeyecek.

Ayrıca Aralık ayında sosyal temaslara sınırlama getiren kararların da uygulamaya devam edilmesi kararlaştırıldı.

Haberin Devamı

Aşı olmuş ve iyileşmiş kişilerin, aynı koşulları karşılayan en fazla 10 kişiyle bir araya gelmesine izin veriliyor. Hastalığı geçirmemiş ve aşı olmamış olanların ise bir diğer haneden en fazla 2 kişiyle görüşmesi mümkün.