‘Scholz, Yeşiller’e cumhurbaşkanlığı önerecek’ iddiası

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Scholz’un, asgari ücret, otoyollarında hız sınırlandırması, iklimin korunması konularında hemfikir oldukları halde, maden ocaklarının 2038 yerine 2030’da kapatılmasında, ton başına 65 Euro karbondioksit vergisi alınmasında ısrar eden Yeşiller’i, bu tür bir cazip teklifle ikna edeceği tahmin ediliyor.

KADIN ADAY OLABİLİR

Almanya’nın en yüksek tirajlı günlük gazetesi Bild ise böyle bir durumda, Yeşiller’in Federal Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt’ı cumhurbaşkanlığına aday gösterebileceğini yazdı. Böylece hem bir kadının hem de eski bir Doğu Almanya kökenlinin “Birleşik Almanya’nın ilk Cumhurbaşkanı olacağına” dikkat çekildi. Mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yeniden aday olacağını aylar önce ilan ederken, Scholz’un başbakanlık koltuğuna oturmak için, eski bir SPD’li olan Steinmeier’in görevini bir dönem daha sürdürmesine destek vermeyeceği de öne sürüldü.