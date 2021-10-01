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‘Scholz, Yeşiller’e cumhurbaşkanlığı önerecek’ iddiası

#Almanya#Olaf Scholz#Seçim
‘Scholz, Yeşiller’e cumhurbaşkanlığı önerecek’ iddiası
Ahmet Külahçı

Almanya’da seçimlerden birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz’un, pazar günü Yeşiller ve FDP ile yapılacak koalisyon görüşmelerinde, Yeşiller’i ikna edebilmek için cumhurbaşkanlığı teklif edeceği öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2022 Şubat ayında yapılacakken, Yeşiller’in cumhurbaşkanlığını istediği biliniyor.

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Scholz’un, asgari ücret, otoyollarında hız sınırlandırması, iklimin korunması konularında hemfikir oldukları halde, maden ocaklarının 2038 yerine 2030’da kapatılmasında, ton başına 65 Euro karbondioksit vergisi alınmasında ısrar eden Yeşiller’i, bu tür bir cazip teklifle ikna edeceği tahmin ediliyor.

KADIN ADAY OLABİLİR

Almanya’nın en yüksek tirajlı günlük gazetesi Bild ise böyle bir durumda, Yeşiller’in Federal Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt’ı cumhurbaşkanlığına aday gösterebileceğini yazdı. Böylece hem bir kadının hem de eski bir Doğu Almanya kökenlinin “Birleşik Almanya’nın ilk Cumhurbaşkanı olacağına” dikkat çekildi. Mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yeniden aday olacağını aylar önce ilan ederken, Scholz’un başbakanlık koltuğuna oturmak için, eski bir SPD’li olan Steinmeier’in görevini bir dönem daha sürdürmesine destek vermeyeceği de öne sürüldü.

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#Almanya#Olaf Scholz#Seçim