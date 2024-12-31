Scholz isim vermeden Elon Musk'ı hedef aldı

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Başbakan Olaf Scholz, geleneksel yılbaşı konuşmasında Almanya'da bundan sonra ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini vurgulayarak, "Buna sosyal medyanın sahipleri karar vermeyecek. Tartışmalarımızda bazen fikir ne kadar aşırı olursa, ilginin de o kadar fazla olduğu izlenimini edinebilirsiniz. Ancak Almanya'da bundan sonra ne olacağını belirleyenler en yüksek sesle bağıranlar değil, büyük çoğunluğu mantıklı ve düzgün insanlar olacak." ifadelerini kullandı.

Bu durumun, 23 Şubat'ta yapılacak federal seçimler için de geçerli olduğunu dile getiren Scholz, "Bugün sizden ricam gidip oy vermenizdir. Dünyanın dört bir yanından baktığınızda, herkes özgür ve gizli seçimlerin ne kadar büyük bir başarı olduğunu biliyor." diye konuştu.

MAGDEBURG'DAKİ GÜVENLİK KUSURLARI ARAŞTIRILACAK

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Magdeburg'daki Noel pazarı saldırısına da değinen Olaf Scholz, "Korkunç saldırının ardından çılgın söylentilerin internette ve sosyal medyada yayılması yalnızca birkaç dakika sürdü. Güvenlik yetkililerinin kusurları varsa, bunlar araştırılacak ve giderilecektir. Ancak bugün birçok söylenti ve spekülasyonun asılsız olduğu ortaya çıktı. Bu tür şeyler bizi bölüyor ve zayıflatıyor. Bu ülkemiz için iyi bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da da zor zamanların yaşandığını ve bunu hissettiğini aktaran Scholz, "Ekonomimiz zorlanıyor. Hayat daha pahalı hale geldi." dedi.

UKRAYNA'YA DESTEK

Scholz, pek çok kişinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü "acımasız savaşa" giderek artan bir kaygıyla baktığının altını çizerek, "Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağımıza ve savaşın yayılmaması için soğukkanlılığımızı korumaya devam edeceğimize sizi temin ederim."

Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) överek, "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı makalede, AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirmişti.