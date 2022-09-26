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Scholz enerji turuna çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Olaf Scholz#Enerji#Avrupa
Scholz enerji turuna çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 07:00

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın gaz tedariğini kesmesi üzerine alternatif bulmak üzere Körfez turuna çıktı.

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Önceki gün Suudi Arabistan’a giden Scholz dün de Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temaslarda bulundu. Rus petrolü ve doğalgazına olan bağımlılıktan kurtulmaya çabalayan Scholz, BAE’de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve dizel yakıt tedariği öngören bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre BAE, yıl bitmeden Almanya’ya LNG sevkıyatına başlayacak. İlki geçtiğimiz günlerde gerçekleşen dizel sevkıyatlarında ise kapasite aylık 250 bin tona çıkarılacak. Önceki gün Cidde’de Suudi Veliaht Prens ile görüşen Scholz, BAE temaslarının ardından Körfez turunun son durağı Katar’a uçtu. Almanya’da kış aylarında doğalgaz kesintisi bekleniyor.

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#Olaf Scholz#Enerji#Avrupa

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