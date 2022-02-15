Scholz bugün Moskova’da

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Ukraynalılar tarafından ‘kendilerine yeterince destek vermemekle’ eleştirilen Scholz, “Moskova’ya, saldırgan tutumunu sürdürmesi halinde bunun yıkıcı sonuçları olacağını bir kez daha hatırlatmak isterim. Almanya’nın diğer Batılı müttefikleriyle birlikte hareket edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. Ukrayna lideri Zelenski ise Batılı ülkelerin diplomat çekme ve elçilikleri başka kentlere kaydırma kararını eleştirdi. Zelenski, “Bazı büyükelçiliklerin Ukrayna’nın batısındaki kentlere taşınması büyük hata. Batı Ukrayna diye bir şey yok. Ukrayna bir bütün. Bir şey olursa bu her yerde olacak” dedi. Zelenski, ayrıca ülkeyi terk eden bazı parlamento üyelerine seslenerek dönmeleri için 24 saat tanıdıklarını belirtti.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ LVİV’E TAŞINIYOR



ABD Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artırdığını ancak Putin’in işgal konusunda son kararı verdiğine inanmadıklarını bildirdi. Bakanlık, sınırda askeri hareketliliği Rus ordusunun olası işgal için seçenekleri artırma hamlesi olarak değerlendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise “güvenlik gerekçesiyle” Kiev’deki büyükelçiliğin Lviv’e taşınacağını açıkladı.