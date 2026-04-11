Schengen’e girişte yeni sistem yürürlükte

Uygulanmasına kısmi olarak geçen yıl ekimde başlanan Giriş- Çıkış Sistemi (EES), Schengen Bölgesi’ne girişte biyometrik ve kişisel bilgilerin depolanmasına dayanan bir uygulama. İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç AB ülkeleri ile İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç’e giriş yapmak isteyen tüm üçüncü ülke vatandaşları bu uygulamaya tabi olacak.

NASIL UYGULANACAK

- Bu sistemin uygulandığı ülkelere ilk girişte pasaport kontrol noktasında kişisel bilgiler sorulacak, yüz fotoğrafı çekilecek ve parmak izi alınacak. Bu veriler dijital ortamda depolanacak.

- Parmak izleri vize aşamasında alındığından kısa süreli kalış vizesine sahip olanların sadece fotoğrafları depolanacak. 12 yaşından küçük çocuklardan parmak izi alınmayacak.

İHLALE SIKI TAKİP

- EES’le kalış sürelerini ihlal edenler de sıkı takip altına alınacak. Sürenin aşılması halinde sistem kişiyi tanımlayacak ve bu bilgiyi kaydedecek. Aynı durum yetkililerin girişi herhangi bir nedenle reddetmeleri halinde de geçerli olacak. Bu kayıt bir sonraki girişte ya da olası vize başvurusuna verilecek yanıtta belirleyici unsurlardan biri olacak.

- Sistemdeki tüm ülkeler bu kaydı dikkate alacak. AB, diplomatlar, uzun vize sahipleri, oturum izni olanlar gibi bazı kategorilerin muaf tutulduğu sistemin ilk uygulama sonuçlarından memnun. AB’nin bu yılın sonuna doğru Avrupa Seyahat Bilgi ve İzin Sistemi’ni (ETIAS) de devreye sokması öngörülüyor.