Schengen’e Alman darbesi

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Son dönemde geçici kontroller nedeniyle sık sık gündeme gelen, 25’i Avrupa Birliği üyesi olan 29 Avrupa ülkesi arasında kontrolsüz seyahate olanak veren Schengen sistemine Almanya’dan önemli bir darbe geldi. Almanya, içerik ve boyut olarak bir ilk niteliğinde olan bir adım atarak dokuz ülkeyle kara sınırlarında kontrolleri güçlendirme kararı aldı. İvedi bir tehdit ya da tehlikeden çok iç politika güdüleriyle alınan bir karar görüntüsü veren adım son yıllarda kaygan zemine sahip olan Schengen sisteminin geleceğini de tartışmaya açtı.

BAHANESİ TERÖR TEHDİDİ

Almanya, 2015’ten beri Avusturya sınırında, geçen yıldan bu yana da Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında kontrol uyguluyor. Dünden itibaren bu kontroller Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarına da yayıldı. Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser, kararın göçü azaltacağı, “İslamcı terör kaynaklı tehlikelere ve ciddi suçlara karşı koruma sağlayacağı” görüşünde. Yeni kontrollerle giriş izni olmayanların sınırdan geri çevrilmesi hedefleniyor.

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KONTROLLER GEÇİCİ OLMALI

Polis verilerine göre Ocak-Temmuz 2024 döneminde Almanya’ya kural dışı girmeye çalışan 34 bin kişiden 17 bini geri çevrildi. Otoyollarda kontroller görsel ve rastgele olacak, sadece şüpheli görülen araçlara fiziki kontrol uygulanacak. Schengen gereği iç sınırlarda kontroller geçici olmak zorunda ve acil ya da istisnai durumlarda AB Komisyonu’nun onayıyla devreye sokulabiliyor.

AŞIRI SAĞ ETKİSİ

Schengen’in oluşturulması için en fazla çaba gösteren ülkelerin başında yer alan, Angela Merkel döneminde özellikle de 2015’te mültecilere kapıları açan Almanya’nın yeni yaklaşımı bu konudaki mirasın reddedilmeye başlandığının göstergelerinden. Brüksel’de Almanya’nın hamlesinin iç politika odaklı olduğunu düşünenlerin sayısı az değil. Alınan kararda aşırı sağın göç konusunda bu ülkede kullandığı söylem etkili oluyor. Avusturya, Danimarka, Fransa, İtalya, Norveç, İsveç, Slovenya, Macaristan ve Slovenya da zaman zaman çeşitli gerekçelerle spesifik sınır noktalarında kontrol uygulayan ülkeler arasında. Schengen bölgesinde sınır kontrolleri 2006’dan bu yana 441 kez devreye sokuldu.

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‘VİZE İŞLEMLERİNİ ETKİLEMEYECEK’

Almanya’nın Türkiye Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada Almanya kara sınırlarında göç politikası nedeniyle geçici kontrollerin başlatıldığı belirtilerek ülkeye giriş izni olmayanların geri çevrilebileceği kaydedildi. Açıklamada, ‘Sınırlar arasında seyahat elbette mümkündür, bekleme sürelerinin oluşmamasına özen gösterilecektir. Türkiye için vize verme süreci normal şekilde devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir’ dendi.