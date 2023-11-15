Schengen’de dijital dönem

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Vize başvuru sürecini basitleştirmesi, başvuru sahiplerine daha hızlı ve etkili cevap verilmesini sağlaması beklenen yeni sistem ABD’nin uyguladığı sistemle benzerlikler içeriyor. Yeni sistemin odağında bir platform yer alacak ve tüm başvurular, gidilmek istenen Schengen ülkesi hangisi olursa olsun bu platform üzerinden yapılacak.

BAŞVURULAR İNTERNET SİTESİNE

Vize için talep edilen belge ve veriler AB’nin yakında altyapı hazırlıklarına başlayacağı internet sitesine yüklenebilecek, başvuru ücreti de buraya ödenebilecek. Başvurunun kabul edilip edilmediği de ilgili site üzerinden öğrenilebilecek. Yeni sistemde vizeler, kriptografik olarak imzalanmış iki boyutlu barkod şeklinde, dijital formatta verilecek.

YENİ SİSTEM 2025’TE DEVREYE GİRECEK

İlk kez Schengen ülkelerine seyahat edecek olanlar, biyometrik verileri artık geçerli olmayanlar ve yeni pasaport sahipleri dışında herkes işlemlerini internetten yapabilecek. Altyapı çalışmalarına önümüzdeki yıl başlanması beklenen yeni sistemin devreye girmesinin ve başvuruların kabul edilmeye başlanmasının 2025’in ikinci yarısını bulması bekleniyor. AB, tüm Schengen ülkelerinin sisteme dahil olması için beş yıllık geçiş süreci de öngördü. AB, vize konusunda sistem değişikliği yapsa da şu aşamada başvuru için gerekli belgelerde ve inceleme kurallarında herhangi bir değişikliğe gitmedi.