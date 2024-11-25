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Sayım tamamlandı: Irak'ın nüfusu belirlendi

Güncelleme Tarihi:

#Irak#Nüfus Sayımı#Saddam Hüseyin
Sayım tamamlandı: Irakın nüfusu belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 12:59

Irak'ta, 37 yıl sonra yapılan nüfus sayımı 2 gün sürdü. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ülkenin nüfusunun 45.4 milyona ulaştığını duyurdu.

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, 37 yıl aradan sonra 20 Kasım’da yapılan nüfus sayımının sonuçlarını açıkladı.

Sudani, elde edilen ilk sonuçlara göre ülkenin nüfusunun 45.4 milyona ulaştığını duyurdu.

Irak Planlama Bakanlığı, sayımdan önce nüfusun 43 milyon olduğu ihtimali üzerinde duruyordu.

2 GÜN SÜREN NÜFUS SAYIMI

Irak Planlama Bakanlığı İstatistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurumu, nüfus sayımının 2 gün süreceğini belirterek görevlilerinin, verilerin eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanması için her evi üç kez ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Ağırlıklı olarak Irak vatandaşlarının ekonomik ve sosyal yaşamlarına ilişkin veri tabanı oluşturulacak nüfus sayımında 70 soru yer alırken, etnik köken mezhep bilgileri ise sorulmayacağı açıklanmıştı.

SON SAYIMDA SADDAM HÜSEYİN BAŞKANDI

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Irak genelinde Kürt Bölgesel Yönetimi hariç son genel nüfus sayımın 1997 yılında yapılmıştı. Toplam 15 ili kapsayan sayımda ülke nüfusu 22,33 milyon olarak açıklanmıştı.

20 Kasım’da başlayan nüfus sayımıSaddam Hüseyin’in Irak Başbakanı olduğu 1987 yılından sonra ülkenin tümünü kapsayan ilk sayım oldu.

 

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#Irak#Nüfus Sayımı#Saddam Hüseyin

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