Savunmasız Avrupa'nın aradığı cevap Türkiye'de: Tarihi bir eşleşme olabilir!

Haberin Devamı

Ottawa Üniversitesinden Hukuk Profesörü Yorgos Monastiriakos'un Kathimerini gazetesinde yayımlanan "Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde artan önemine uyum sağlamalı" başlıklı makalesinde Avrupa'nın yeni güvenlik şartlarına ve Türkiye'nin bu konuda artan rolüne dikkat çekilmişti.

Yunanistan'ın Avrupa'da Türkiye nedeniyle dışlanmamak için dikkatli olması gerektiği belirtilen makalede, Amerika'nın kimlik krizinde bulunduğu mevcut ortamda Avrupa'nın ve Yunanistan'ın Ukrayna ve Türkiye ile daha yakın bağlar kurmak durumunda olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN PROJELERİNİ TEK TEK SIRALADI

Makalenin yazarı Monastiriakos söz konusu makale sonrası kendine tepki yağdığını ve insanların onu 'hain' diye damgaladığını açıkladı ve "Tek ihanet onlarınki, gerçekliğe ihanet." dedi. Türkiye'nin özellikle savunma sanayii alanındaki inanılmaz gelişimine dikkat çeken yazar Türkiye'nin projelerini ve imzaladığı anlaşmaları tek tek sıraladı ve Avrupa'nın Türkiye'yi 'stratejik bir ortak' olarak gördüğünü yazdı.



Haberin Devamı

"Görünüşe göre Avrupa ve Türkiye güvenlik tehdidine karşı koymak için birbirlerine ihtiyaç duyuyor veya istiyor. Bu yüzden İngiliz Başbakanı Keir Starmer Ankara'yı Londra'daki Ukrayna zirvesine davet ederken Yunanistan'ın daveti postada kayboldu." ifadelerini kullanan yazar makalesini şu sözlerle sonlandırdı;

"Siz kabul etmesiniz bile, Avrupa başkentlerinin çoğu Türkiye'yi güç dengesini Rusya'ya karşı Avrupa lehine değiştirecek bir unsur olarak görüyor. Bu gerçeği görmezden gelirsek kendimizi tehlikeye atarız."

SAVUNMASIZ AVRUPA'NIN ARADIĞI CEVAP TÜRKİYE'DE! TARİHİ BİR EŞLEŞME OLABİLİR

Avrupa Politika Analizi Merkezi (CEPA) ise savunmasız Avrupa için aranan cevapların Türkiye'de olduğunu öne sürüyor. CEPA Avrupa güvenliği ile ilgili yayınladığı analizde "Türkiye'nin savunma sanayii ve askeri yetenekleri ile acilen asker ve silaha ihtiyaç duyan Avrupa kıtası arasında tarihi bir eşleşme olabilir." ifadelerini kullandı.



Haberin Devamı

"Varoluşsal bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya olan Avrupa'nın hızlı sorular sorması ve acil çözümler bulması gerekiyor. Bu herkesin hoşuna gitmeyebilir, ancak kıtanın gözünün önünde duran bariz bir çözüm var: Türkiye." ifadelerinin yer aldığı analizde Türkiye'nin NATO'nun en büyük kara gücüne sahip olduğuna dikkat çekildi ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin Karadeniz nakliye hatları üzerinde kritik bir kontrole ve güce sahip olduğu vurgulandı.

NATO'NUN TEMEL DİREĞİ, AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK

CEPA'ya göre, Avrupa Ukrayna için 20-30 bin kişilik bir güvence gücü oluşturmakta zorlanırken, Türkiye etkili bir güç oluşturabilecek kapasiteye sahip.

Savunma konusunda ABD'ye bağımlı olan Avrupa'nın artık yerel askeri sanayi üretimini arttırması gerektiğinin farkında olduğunu belirten kurum Ankara'nın bu konuda daha büyük bir fark yaratabileceğini belirtti ve "Türkiye 70 yılı aşkın NATO üyeliği boyunca Avrupa güvenliğinin temel direği oldu, Avrupa için önemli bir ortak ve müttefik olmaya devam ediyor. Fırtınayı atlatmamız için onun işbirliği kesinlikle kilit önem taşıyor." ifadelerini kullandı.



Haberin Devamı

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya gözle görülür bir şekilde sırt çevirmesi sonrası NATO, AB ve Türkiye'yi ilişkilerini geliştirmeye çağırdı. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB liderlerini yıllardır gergin olan ilişkilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerini geliştirmeye çağırdı.

Financial Times'a konuşan yetkililere göre, Rutte, Şubat ayının başlarında AB liderleriyle yaptığı özel bir öğle yemeğinde, Türkiye ile işbirliğinin artırılmasının önemini dile getirerek, toplantıda bulunanlara Ankara ile işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.