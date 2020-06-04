Savunma Bakanı Trump’a karşı

ABD’de siyahi George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltı işlemi sırasında öldürülmesiyle başlayan gösteriler, şiddet olaylarında azalma gözlense de sürüyor. Protestoların süratle bastırılmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump, durumu ele alış tarzıyla eleştirilirken, kendisine en ciddi itiraz Savunma Bakanı Mark Esper’den geldi. Bakan Mark Esper, 1807 yılında çıkan ve ülkede devam eden protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası’nın devreye sokulmasına destek vermediğini açıkladı. Ordunun olaylara müdahil olmasına ilişkin Esper, “Asker ancak çok acil ve zor durumlarda kullanılabilir. Biz şu anda o zor durumlardan birinde değiliz” dedi. Açıklamanın ardından, daha önce Washington bölgesinde konuşlandırıldığı duyurulan 1600 askerin kışlalarına geri dönmeye başladığı belirtildi.

Başkan Trump, valilerin protestoları bastırmakta başarısız olmaları durumunda orduyu devreye sokacağı tehdidinde bulunmuş, bunun üzerine Irak’ta da görev yapmış 82’nci Hava İndirme Tümeni’nin bulunduğu Fort Bragg ve 10’uncu Dağcı Tümeninin bulunduğu Fort Drum kışlalarındaki askerler teyakkuza geçirilmişti.

‘ŞU AN İÇİN HÂLÂ BAKAN’

Bakan Esper’in açıklamalarının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, söz konusu yasası uygulayıp uygulamama yetkisinin sadece Başkan Trump’da olduğunu söyledi. McEnany, Trump’ın Esper’e güvenip güvenmediği sorusuna, “Şu an için Bakan Esper hâlâ Bakan Esper. Eğer Başkan güvenini yitirirse bunu ilerde hepimiz öğreniriz” yanıtını verdi.

O RAHİPLER GÖSTERİCİLERLE

Bu arada sokağa çıkma yasağına rağmen New York ve başkent Washington DC’de gösteriler devam ediyor. Özellikle New York’ta yağmaya karşı pek çok mağaza, vitrinlerini sunta plakalarla kapattı, özel güvenlik görevlileri tuttu.

Öte yandan Başkan Trump’ın elinde İncil ile fotoğraf çektirmek için gittiği St. John Kilisesi’nin rahipleri göstericilerle birlikte dua etti. Başkan’ın bu kiliseye gitmeden önce polisin Beyaz Saray çevresindeki protestoculara sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

GEORGE FLOYD’UN KIZI GİGİ: BABAM DÜNYAYI DEĞİŞTİRDİ

ABD’de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd’un 6 yaşındaki kızı Gianna ve Gianna’nın annesi Roxie Washington, ilk kez kamuoyu karşısına çıktı. Anne Washington, “George için buradayım. Onun için adalet istiyorum” diye yetkililere seslendi. Olayın gerçekleştiği Minneapolis’te kameralar karşısına geçen acılı kadın, konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

‘BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖREMEYECEK’

Roxie Washington, “Bizim elimizden neyi aldığınızı bilmenizi istiyorum. Bebeğim için buradayım. Gianna’nın artık babası yok. Onun büyüdüğünü, mezun olduğunu göremeyecek” dedi. Washington, George Floyd’un daha iyi bir iş bulmak üzere Houston’dan Minnesota’ya geldiğini de kaydetti. Gelirinin bir kısmını kızı Gianna’ya gönderdiğini söyleyen Washington, kızının babasıyla iyi ilişkileri olduğunu belirtti. Bu arada, Gianna’nın (Gigi) “Babam dünyayı değiştirdi” derken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoda Gianna, babasının yakın arkadaşı olan NBA eski oyuncusu Stephen Jackson’ın omuzlarında görülüyor.

BİLGİ NOTU

Floyd cinayetine yönelik protestolar bir haftayı geride bırakırken, başkent Washington DC ve New York dahil en az 40 kent, haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başlamıştı.

POLİSLER HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR ARTTIRILDI

George Floyd’un ölümü nedeniyle polislikten atılan Derek Chauvin hakkındaki suçlama üçüncü derece cinayetten ikinci derece cinayete yükseltildi. Yargı süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Minnesota Eyaleti Başsavcısı Keith Ellison, kanıtların bu yeni durumu desteklediğini söyledi.

Ayrıca olaya karıştığı gerekçesiyle kovulan diğer üç polis için de suçlama getirileceğini bildirdi. Ellison, “Biz Floyd ve sizler için adalet arıyoruz ve bunu sağlayacağız” diye konuştu.

LİNCOLN ANITI’NDA ASKERLER

ABD’nin başkenti Washington’da bulunan ünlü Lincoln Anıtı’nın basamaklarında ABD Ulusal Muhafız askerleri güvenlik önlemi aldı. Anıtın önündeki göstericiler ile askerleri Fransız AFP ajansı görüntülendi.

PROTESTOCULARLA DİZ ÇÖKTÜLER

Los Angeles kentinde bazı Ulusal Muhafız askerleri göstericilerle birlikte diz çökerek George Floyd’un polis tarafından öldürülmesini kınadı.

Razi Canikligil, New York