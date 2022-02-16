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Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşüp 'aile fotoğrafına' katıldı

#Hulusi Akar#NATO#Savunma Bakanları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı. Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıldönümü dolayısıyla Akar'ı kutladı. Öte yandan Akar, ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlarının bulunduğu "aile fotoğrafında" yer aldı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumlara katılan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de bir araya geldi.

Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Bakan Akar'ı tebrik ederken, görüşmenin sonunda Akar ve Stoltenberg hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Akar, oturumların ardından üye ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı "aile fotoğrafı" çekiminde de yer aldı.

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşüp aile fotoğrafına katıldı

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#Hulusi Akar#NATO#Savunma Bakanları

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